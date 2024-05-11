小米MIX Flip竖向折叠手机正式入网 搭载67W快充技术

站长之家（ChinaZ.com）5月11日 消息:近日，一款型号为2405CPX3DC的小米5G数字移动电话机通过了3C认证，这款预测为小米首款竖向折叠手机——MIX Flip。

MIX Flip的充电能力十分出色，最高支持67W快充技术，为用户带来高效的充电体验。该手机由北京昌数科技有限公司生产，即小米的自家工厂，保证了其品质和工艺的精良。

据知名博主@数码闲聊站透露，这款MIX Flip竖向折叠手机虽然不支持卫星通信，但配备了“超大尺寸副屏”，为用户提供了更多的操作空间和便利。此外，它搭载了最新的骁龙8Gen3处理器，保证了手机的强大性能和流畅运行。机身设计轻薄，同时融入了大师人像技术，为拍照爱好者带来了更出色的拍照体验。

在相机配置方面，MIX Flip采用了光影猎人800相机传感器（1/1.55英寸，50MP）和豪威OV60A传感器，前置摄像头则使用了32MP的豪威OV32B传感器，为用户提供了卓越的拍照效果。

值得一提的是，MIX Flip在相机部分的正下方配备了一个小屏幕。这块屏幕不仅可以让用户随时查看通知，还可以利用后置摄像头进行自拍，为用户带来了更多创新的使用方式。

小米MIX Flip竖向折叠手机的入网，标志着小米在折叠屏手机领域的又一重要突破。我们期待这款手机的正式发布，并持续关注其后续消息。

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