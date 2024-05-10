“京东特快”升级！支持“超时退费” 航空件晚到可全额赔付

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:京东快递推出了 “京东特快” 服务的升级版，即航空件晚到1分钟就赔付的承诺。这项服务目前在北京、上海、广州、深圳和杭州等五个城市进行试点，后续将扩大至全国。
消费者选择 “京东特快” 寄快递时，如果快递的实际到达时间晚于下单时展示的时间，京东快递客服将主动联系消费者并对运费进行赔付，即便只是晚到了1分钟也会全额赔付。
这项举措增强了消费者对急件寄递的信心，提升了整个行业的服务水平。
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周鸿祎于4月28日发文，就即将举行的迈巴赫600拍卖活动进行回应，并宣布起拍价为600元。他在文中提到，他计划通过直播拍卖这辆二手迈巴赫，旨在倡导更多企业家转向使用国产新能源车与智联车，并坚信这些车辆将重新定义“豪车”概念，成为消费者的首选。周鸿祎希望通过自己的行动，引导更多人关注和支持国产新能源车与智联车的发展，为推动汽车产业的转型升级贡献力量。
日前，海南保亭有游客吐槽花费128元体验当地三月三的千人宴，结果上的全是花生、毛豆，此事引起网友热议，吐槽吃相难看”。针对花钱体验千人宴全是花生毛豆”一事，4月13日晚，海南省保亭黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局发布通报称，网传情况基本属实。又称歌圩节、歌婆节或歌仙节，主要有祭祀祖先、对歌择偶、聚餐、唱戏、抢花炮、抛绣球、斗彩蛋等活动。
月之暗面旗下Kimi智能助手基础模型更新至moonshot-v1-20240416版本。Kimi在本次更新中推出了几项新功能和改进:1.模型能力提升:Kimi的基础模型更新至moonshot-v1-20240416版本，加强了联网模式下的首字返回速度，提升了逻辑推理能力，特别是数学和编程方面的能力，同时也改进了翻译准确性和其他体验优化。以上是Kimi在本次更新中推出的新功能和改进，希望能为用户带来更丰富的交互�
在金融科技迅猛发展的当下，我们早已进入一个信息爆炸的时代，消费者于生活各方面享受便捷服务，但也经受着退费的考验。退费是一场关乎权益与诱惑的博弈，因为在退费道路上风险总是无处不在。这种原则不仅体现了公司的社会责任和担当，也提升了用户对你我贷的信任度和满意度。
没有人想错过Chiikawa这波流量生意。最先在国内与Chiikawa联名卖周边、开快闪店的名创优品，早已被年轻人挤爆，一个快闪店3天就卖了800万元，又趁热打铁地在全国多个城市开快闪，线上直播间同步卖Chiikawa周边，一场直播最高带货100万-250万元。IP生意还是很有市场，有流量也有钱赚，下一个Chiikawa也许已经在来的路上。
华为Pura70系列手机近日已火热开售其中最引人注目的亮点莫过于全新升级的小艺助手。这款助手得益于盘古大模型AI技术的强大支持，为用户带来了“AI修图”、“美肤顾问”以及“私人助理”等三大核心功能，全方位提升了手机的使用体验。最值得一提的是，小艺助手还支持10种方言普通话的自由语音输入，无需任何设置，让用户在使用过程中更加轻松自如。
京东今日正式宣布，其原有的“京享值”体系将全面升级为“会员等级”制度。此次升级的主要变革在于将用户的京享值分值直接映射为相应的会员等级京享值的计算方式则维持原样，不做改变。用户可以根据自己的京享值及对应的会员等级，享受相应的权益和优惠。
线上购物成为消费者购物首选，这种转变改变了传统的销售模式，也对物流行业提出了更大的挑战。作为电子商务领域的重要组成部分，正经历着线上线下融合的趋势，高效且快速运转的物流系统需求愈发明显。德邦物流将继续依托其直营化、专业化的优势，不断创新服务模式，提升服务质量，为各行各业的快速发展提供强有力的支持，为消费者提供更便捷、更高效的购物体验。
Open-Sora在开源社区悄悄更新了，现在单镜头支持长达16秒的视频生成，分辨率最高可达720p，并且可以处理任何宽高比的文本到图像、文本到视频、图像到视频、视频到视频和无限长视频的生成需求。我们期待Open-Sora社区带给我们的下一次惊喜。
近日继提灯验房”事件之后，又出现了提灯验车”的情况。有一位大学生网友发帖表示，他在成都租了一天车车时商家称大灯有一处3毫米”左右的划痕，肉眼几乎看不见，但却要价68800元。经调解已由该公司退还了租车人全部押金，对调查中发现该公司未按规定办理备案从事汽车租赁服务的违法行为，依据《小微型客车租赁经营服务管理办法》有关规定，依法依规作出了行政处罚。
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CivUP是一个基于Web的任务和项目管理工具，它提供了简单而强大的功能，帮助用户更好地组织和追踪他们的任务和项目。CivUP的主要优点是易于使用和直观的界面，以及高度可定制的功能。它适用于个人和团队，可以帮助提高工作效率。
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Validea使用先进的AI技术来识别可行的竞争对手、最佳潜在市场等，帮助用户筛选创业想法。
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