“京东特快”升级！支持“超时退费” 航空件晚到可全额赔付

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:京东快递推出了 “京东特快” 服务的升级版，即航空件晚到1分钟就赔付的承诺。这项服务目前在北京、上海、广州、深圳和杭州等五个城市进行试点，后续将扩大至全国。

消费者选择 “京东特快” 寄快递时，如果快递的实际到达时间晚于下单时展示的时间，京东快递客服将主动联系消费者并对运费进行赔付，即便只是晚到了1分钟也会全额赔付。

这项举措增强了消费者对急件寄递的信心，提升了整个行业的服务水平。

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