全新诺基亚3210卖断货：售价379元

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:随着诺基亚3210功能机发布25周年的到来，HMD公司不负众望，推出了全新复刻版的诺基亚32104G手机，售价仅379元。然而，这款手机的火爆程度超乎想象，诺基亚手机官方近日宣布，各大仓库的库存已经售罄，只留下了满满的回忆和无尽的期待。

在诺基亚手机官方京东旗舰店上，无论是黑色、蓝色还是金色，三款配色的诺基亚32104G手机均显示无货状态，这一消息迅速引发了网友们的热烈讨论。

对于这款手机的热销，也有网友表示了好奇:“为什么这个手机也这么好卖?”实际上，全新诺基亚32104G不仅继承了原版经典的外观设计，还进行了多项升级。屏幕升级为2.4英寸IPS大屏幕，电池容量也增大到1450mAh，更加耐用。此外，这款手机还内置了喜马拉雅、咪咕音乐App，并支持支付宝支付等功能，同时保留了经典的贪吃蛇游戏。

全新诺基亚32104G还采用了Type-C接口设计，方便充电。虽然充电功率只有2.75W，但在待机时间上有着不错的表现。此外，该机还支持中国移动、联通、电信、广电4G双卡双待以及VoLTE高清语音通话功能，后置摄像头为一颗200万像素的镜头。

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