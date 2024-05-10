UI设计必看！5个好用的AI设计工具 提升应用设计、系统设计效率

AI技术在提升应用设计和系统设计效率方面发挥着越来越重要的作用。以下是一些被推荐的AI工具，它们可以帮助设计师和开发人员提高工作效率:
Uizard
一款生成式AI设计工具，能够根据文本提示生成UI设计，支持从手绘草图生成高保真屏幕，并允许对现有设计进行逆向工程。
产品入口:https://top.aibase.com/tool/uizard
Galileo AI
利用AI将文字说明转换为UI设计，提供多个设计选项以供选择，可以与Figma集成，加快设计流程。
产品入口:https://top.aibase.com/tool/galileo-ai
Spline AI
一个3D设计和协作平台，使用AI生成3D对象，将二维图像转换为3D模型，支持团队协作。
产品入口:https://top.aibase.com/tool/spline-ai-3d-generation
Miro Assist
AI驱动的设计平台，通过简化工作流程和增强创意与分析能力，改进协作式工作空间。
产品入口:https://miro.com/assist/
Visily
设计平台，帮助从简单的文字提示中生成详细的流程图和图表，将纸上草图转换为专业的可编辑数字版本。
产品入口:https://top.aibase.com/tool/visily-2-0
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