UI设计必看！5个好用的AI设计工具 提升应用设计、系统设计效率

快科技4月27日消息，成年人哪有不崩溃的时候，即便是小米公司的掌舵人，雷军官宣造车以来，也面临着非常大的压力，近日，其公开回应了自己最崩溃的瞬间。雷军表示，过去三年里，有很多难忘的时刻，但最崩溃的一件事情是把车的设计推倒重来。据介绍，自2021年宣布做车后，小米做了一年的设计、做了两次模型，但是在讨论的时候大家觉得太前卫了，担心用户接受不了。说实话，当大家批评声一片的时候我们自己挺绝望的，辛苦干了快一年但大家不认可。后来大家争论来争论去，我们就决定全部推倒。一推倒时间就变得特别特别紧张，更何况我们的标?