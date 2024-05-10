AI日报：SD3、SVD可以在Discord使用了；ElevenLabs Music发布；AI游戏让你无痛当爹；调光大师IC-Light ComfyUI节点发布

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://top.aibase.com/

1、Stability AI加入Discord 用户可在线使用SD3、SVD功能

Stability AI推出了Stable Artisan Discord机器人服务，为用户提供更便捷的生成图片和视频的方式。该服务具有多项编辑和定制功能，包括搜索替换、去除背景、创意放大、内容延伸等。此外，Stability AI还在开发更大规模的交互式聊天机器人Stable Assistant，致力于满足不同用户群体的需求。

【AiBase提要:】 ⭐ 用户可以通过Stable Artisan Discord机器人服务使用SD3生成图片和SVD生成视频，提供更便捷的方式。 ⭐ Stable Artisan具有多项编辑和定制功能，如搜索替换、去除背景、创意放大、内容延伸等。 ⭐ Stability AI正在开发Stable Assistant交互式聊天机器人项目，利用文本到图像和大型语言型技术，满足不同用户群体的需求。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/stable-artisan

2、Suno新竞争对手ElevenLabs Music发布 音乐人饭碗被砸稀烂！

ElevenLabs最新推出的文本生成歌曲产品ElevenLabs Music在音乐领域展现出与Suno和Udio相媲美的表现，具有人声独唱优势、文本描述生成音乐和AI音乐潜力。该产品将改变普通人成为歌手的梦想，同时为专业音乐人提供创作灵感。

【AiBase提要：】 🎶 ElevenLabs Music效果媲美Suno和Udio，已发布多首文本生成音乐。 🎤 人声独唱效果优于Suno和Udio，ElevenLabs Music清晰度、拟人化和乐器融合度更高。 🎵 目前，ElevenLabs Music仍处于早期预览版，暂未开放全面测试 官网地址：https://top.aibase.com/tool/elevenlabs 视频点此查看：https://www.chinaz.com/2024/0510/1615475.shtml

3、AI游戏《换你来当爹》上线 结果，我把逆子室友养废了

这篇文章介绍了一款名为《换你来当爹》的AI游戏，利用最新的LLM技术实时生成剧情和图片，带来个性化和互动性体验。游戏预示了未来游戏和内容消费的新趋势，展示了AI技术在游戏领域的应用潜力。

【AiBase提要:】 🎮 利用LLM技术实时生成剧情和图片，提供个性化游戏体验。 👨‍👦‍👦 玩家可设定熟悉人物为“儿子”，互动影响游戏进程。 🚀 游戏展示了未来内容消费和创作形式的新趋势，推动游戏行业创新发展。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/huannilaidangdie

4、IC-Light ComfyUI节点发布 商品图重绘表现出色

IC-Light ComfyUI节点发布的文章介绍了在视觉设计和图像处理领域中，光照和背景匹配的重要性，以及IC-Light ComfyUI节点带来的创新功能和提升效率的优势。

【AiBase提要:】 🌟 光照控制功能: IC-Light ComfyUI允许用户重新打光图像主体，使其与新背景的环境光匹配，特别适用于商品图合成。 🌟 背景生成模式: 支持两种操作模式，可分离主体并生成符合光照要求的新背景，确保主体与原图保持一致。 🌟 环境光融合技术: 自动生成环境光，确保背景和前景自然融合，在商品图重绘中表现出色。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/comfyui-ic-light

5、苹果计划在云端使用 M2 Ultra 芯片进行人工智能处理

苹果计划利用M2Ultra芯片在云端运行更复杂的AI查询，并计划未来转向更先进的M4芯片用于AI处理。公司致力于提升生成式人工智能的性能和效率。

【AiBase提要:】 ⭐ 苹果将利用M2Ultra芯片在云端运行更复杂的AI查询 ⭐ 公司计划在未来转向更先进的M4芯片用于AI处理 ⭐ 苹果旨在提升生成式人工智能的性能和效率

6、OpenAI 增强 Assistants API 引入视觉能力支持多种图像格式

OpenAI最近宣布其Assistants API现在支持视觉能力，这将为用户提供更丰富的交互体验。这项更新使API能够处理和理解图像内容，为开发者提供了新的工具，以创建结合视觉和文本信息的应用程序。增强的视觉能力有望带来新的创新和改进，推动AI技术在各个行业中的集成和应用。

【AiBase提要:】 🖼️ 支持多种图像格式: 用户可以提交PNG、JPG、GIF和WebP格式的图像供API分析和理解。 📊 数据使用限制: 每个组织有100GB使用限制，每个用户有10GB限制，确保服务的公平使用。 🔍 图像理解自由控制: API支持低保真度或高保真度的图像理解，开发者可以根据需求自由控制图像处理的精细程度。

7、Gemini将实现无缝播放YouTube Music功能

Gemini AI助手即将支持播放YouTube Music中的音乐，为用户带来更简单流畅的音乐体验。用户只需向Gemini发出指令，便能无缝播放所选音乐，省去繁琐的操作步骤，提高效率。这一更新将极大方便喜欢在YouTube Music上发现音乐的用户，也有望推动智能助手的普及应用。

【AiBase提要:】 🎵 Gemini AI助手将支持播放YouTube Music中的音乐，提升用户体验。 🔍 用户发出指令后，Gemini会自动查询并播放最匹配的音乐，简化操作流程。 ⏩ 用户无需手动搜索和选择播放列表，从指令到音乐响起的过程变得更加简洁

8、TikTok新增 “AI生成” 标签，识别标注第三方生成的AI内容

TikTok宣布新增“AI生成”标签，为第三方平台生成的内容添加标识，提升内容真实性和透明度。这一举措不仅增加了用户对内容生成方式的了解，也促进了内容的可信度。

【AiBase提要:】 🤖 TikTok将为第三方平台生成的内容添加“AI生成”标签 🌐 支持Adobe的Content Credentials标记系统 📱 实现多阶段自动识别和标签功能

9、Stack Overflow 用户抗议不愿将其知识用于 AI 训练

在本文中，Stack Overflow 用户对其回答被用于 OpenAI 的 ChatGPT 训练表示抗议。用户试图删除或修改自己的帖子被全面禁止，引发了广泛关注。文章探讨了用户对数据使用的不满，以及 Stack Overflow 使用条款给予用户的回旋余地的问题。

【AiBase提要:】 👥 Stack Overflow 用户抗议回答被用于 AI 训练 🚫 用户试图删除或修改帖子被全面禁止 🤖 Stack Overflow 用户无法选择拒绝数据用于 AI 训练

10、OpenAI将推出基于生成式人工智能的搜索引擎

OpenAI计划推出基于生成式人工智能的搜索引擎，挑战谷歌在搜索领域的主导地位。该搜索引擎将基于ChatGPT AI技术，提供网络问题和查询的搜索结果，并引用相关文献。文章指出OpenAI面临提供准确及实时信息的挑战，但仍有望在竞争中脱颖而出。

【AiBase提要:】 🔍 OpenAI将于5月13日推出基于生成式人工智能的搜索引擎，挑战谷歌主导地位。 🤖 该搜索引擎将使用ChatGPT AI作为基础，提供网络问题和查询的搜索结果，并引用相关文献。 💡 OpenAI的搜索产品是ChatGPT的延伸，可以让ChatGPT直接从网络获取信息并包含引用，有望扩大用户群。

11、在AI需求驱动下，台积电四月销售额增长60%

在本文中，台积电四月销售额同比增长60%，达到新台币2360亿（约73亿美元，得益于持续增长的人工智能需求以及消费电子行业复苏。全球智能手机行业在今年三个月出现增长，包括中国市场，这可能带动对台积电传统主力移动芯片的订单增长。台积电在人工智能领域占据有利地位，是N公司最先进的训练芯片的唯一制造商，同时也为苹果和AMD等公司生产芯片。

【AiBase 提要：】 📈 台积电四月售额同比增长 60%，达到新台币 2360 亿（约 73 亿美元）。 📱 全球智能手机行业出现增长，带动对台积电传统主力移动芯片订单增长。 💻 台积电在人工智能领域占据有利地位，为多家公司生产高性能芯片。

12、OpenAI指控Reddit子版块使用ChatGPT的logo侵权

埃隆·马斯克指责OpenAI虚伪，称其在对Reddit子版块使用ChatGPT的logo提出版权投诉时显得虚伪。这是马斯克多次公开批评OpenAI，指责其窃取数据来源、将利润置于人类利益之上。

【AiBase提要:】 🔍 OpenAI对Reddit子版块使用ChatGPT的logo提出版权投诉，马斯克直怼虚伪行为。 🚀 马斯克指责OpenAI广泛使用受版权保护作品构建产品，却强制执行版权声明。 💥 马斯克起诉OpenAI及首席执行官，指控其背叛公司创立原则，建议开源人工智能技术或更改名称。

（举报）