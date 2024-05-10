微信：将处置公众号生态中网络辱骂、开盒骂人等行为

影刀AI Power是一款面向企业的AI应用搭建平台，它通过无代码的方式让企业用户能够快速构建和部署AI应用。该产品具有丰富的AI组件和模型，支持多种使用方式，包括网页分享、对话式交互和API集成。影刀AI Power还提供开箱即用的AI业务工具，如文案创作、图片生成、智能表格等，帮助企业提升工作效率和创新能力。产品背景强调了AI技术的易用性和对企业效率提升的重要性，定位于帮助企业快速实现AI技术的应用。