微信：将处置公众号生态中网络辱骂、开盒骂人等行为

站长之家(ChinaZ.com) 5月10日 消息:微信发布《关于处置公众号生态中网络辱骂行为的公告》称，近期平台巡查发现，个别公众号存在利用群发发布针对特定个人或群体的嘲讽讥笑、恶意评价、诅咒谩骂信息，或性别对立、阶层对立、地域歧视等辱骂言论信息，或未经允许公布公开他人姓名、身份证号、手机号码、家庭住址、工作单位、个人照片、社交账号等个人隐私信息，煽动网民攻击谩骂等。
这些行为严重侵犯了网民合法权益，影响了网络健康生态，为了抵制网络戾气，营造更加清朗的网络视听空间，平台将对上述行为进行持续发现和进一步规范。
微信强调，为进一步规范公众号文章内容，给用户提供更优质的群发内容阅读体验。对于以上网络骂人、开盒骂人的行为，从即日起一经发现，平台将视违规程度对公众号采取包括但不限于警告、删文、能力封禁、封号等处罚措施。
请各位公众号运营者遵守平台规范，避免出现利用公众号发布辱骂言论，地域歧视等行为，为用户提供有价值的内容，共同营造一个健康、有序的内容生态。
违规示例：
网络辱骂
利用群发发布针对特定个人或群体的嘲讽讥笑、恶意评价、诅咒谩骂信息
开盒骂人
利用群发未经允许公布公开他人姓名、身份证号、手机号码、家庭住址、工作单位、个人照片、社交账号等个人隐私信息，煽动网民攻击谩骂
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