研究称 AI、ChatGPT 和社交媒体可能加剧气候危机

划重点: ⭐ AI 和社交媒体可能阻碍气候变化应对努力 ⭐ AI 和社交媒体影响人类行为和社会动态 ⭐ 使用 AI 产品和社交媒体需谨慎，注意信息真实性和影响气候行动的潜在影响

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:一项发表在《全球环境政治》期刊上的论坛文章指出，生成式人工智能（AI）包括像 OpenAI 的 ChatGPT 这样的大型语言模型，以及社交体可能会削弱应对气候变化的努力。

来自英属哥伦比亚大学（UBC）的研究人员出，人们普遍认为 AI、社交媒体和其他技术产品和平台在气候变化行动上要么是中的，要么可能是净积极的。然而，这些技术可能会削弱人类创造性思维和问题解决能力而这对于解决气候变化至关重要。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

此外，这些平台还会转移人们对紧迫全球问题的注，并培养绝望感。UBC 的可持续商业管理和自然资源助理教授汉密斯・范德文博士指:“这些技术正在影响人类行为和社会动态，塑造着对气候变化的态度和反。” 他指出，AI 和社交技术可能会分散我们对气候危机的注意力，因为它们总是提供 “新、不断变化的内容”。

对这些技术的过度依赖可能降低 “创造力和前瞻性解决方案的力”，范德文博士指出。社交媒体和 AI 也被认为会促成虚假或偏见信息的传播，这可能阻碍我们在气候变化方面需要采取的行动。

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