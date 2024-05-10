百度高管称舆论的喧嚣总会过去 将捍卫百度文化

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:据百度官方消息，在昨日百度盛大举行的年度先进颁奖活动上，百度集团资深副总裁崔珊珊发表了热情洋溢的演讲，强调捍卫百度文化的重要性，并呼吁公司上下持续革新，永不止步。

“在百度，简单可依赖的价值观是我们最宝贵的财富。”崔珊珊在颁奖礼上深情地说道。她指出，尽管外界舆论喧嚣，但百度人始终坚守这一核心价值观，不断推动自我革新。

在演讲中，崔珊珊还点出了公司存在的一些“大厂病”，如“划地盘、设门槛，各自为战协同难”、“向上哄好、向下唬住，加班彰显工作态度”、“上级沟通全靠下级传话，结果烂尾还说漂亮话”等。她表示，这些问题是百度在发展过程中必须正视和解决的挑战。

然而，崔珊珊也看到了公司中的正能量。她特别赞扬了那些在变革时期能顶住压力、燃起动力、克服阻力的文化风范获奖者们。她认为，这些人是百度文化的守护者，也是公司不断前进的动力源泉。

在谈到公司未来的发展方向时，崔珊珊表示，百度将继续秉承简单可依赖的价值观，不断推动自我革新。她相信，只要每个人都往让百度越来越好的方向努力，公司一定能够突破现状，创造出一个新时代的百度。

最后，崔珊珊向所有获奖者表示祝贺，并希望大家能够继续发扬百度文化，为公司的发展贡献自己的力量。她相信，在大家的共同努力下，百度一定能够迎来更加辉煌的明天。

附演讲实录:

各位同学，大家下午好!

首先要祝贺所有的获奖同学，看到大家如此昂扬和有活力，我也非常被打动，我们祝贺这些同学取得的成果，也感谢他们付出的努力!

今天非常难得有这样一个机会，我在这里也代表咱们公司，向所有获奖同学的家属表示祝贺和感谢!谢谢你们!也请各位同学今天回家，务必向爱你的、你爱的、支持你的家人们说一句——“感谢你们对我的支持!”

颁奖前播放了一个文化主题的MV，不知道大家看了是什么感受——是不是有点熟悉又有点“扎心”?这些都是埋伏在我们身边的、大家吐槽的、早就“看不惯”的问题和毛病，但在大屏幕上放出来，就有点“奇怪”，怎么一个表彰活动不说好的，先哐哐列出一堆问题，啥意思呢?

其实，颁奖礼早就开始筹办了，所有的节目和视频都要提前开始策划和制作。1个月前团队给我报创意的时候，我就提出，别的节目都好说，团队奖、协同奖、特别奖……同学们辛苦一年才取得的荣耀，应该其乐融融，应该欢乐祥和。唯独文化风范奖这个节目，不能只唱赞歌不说问题，而应该像个“小品”，带点辛辣和讽刺，但又有充满正气和力量。于是，大家就看到了这个作品，咱们同学的出镜演出确实不错，包装啊特效啊什么是我们筹备组水平有限，如果大家喜欢当然最好，不喜欢我们就继续改进。

我觉得，公司已经快25年了，出现问题不奇怪，无法清醒和理智地看待才是不对的。片子里点到的一些问题，“划地盘，设门槛，各自为战协同难”;“向上哄好，向下唬住，加班彰显工作态度”;“上级沟通全靠下属传话，结果烂尾还说漂亮话”……这些大厂病问题，百度也都存在，有些还挺严重，不怪员工吐槽，公司管理层也急，并且都在着重关注、着手解决。

去年的颁奖礼上，我讲过简单可依赖的三个维度，正直做人、正确做事、做正确的事。我相信，大部分同学都理解并践行了，而且还涌现出了很多大家公认的楷模，特别是在座的文化风范们。文化风范们为什么宝贵，就是因为他们在变革时期，能顶住压力、燃起动力、克服阻力，身体力行地告诉我们，什么才是我们该相信的，要鼓励的，会传承的。估计近期大家多多少少都关注到了一些舆论和争议，可能有的同学多少还会产生困扰甚至片刻的摇摆，但请大家要相信，在百度，没有什么比简单可依赖的价值观更值得坚守和捍卫，舆论的喧嚣总会过去，而我们的自我革新永不止步。

刚才来 K6的时候，我看到科技园的春光特别美好，虽然我们面对的挑战和困难真是不少，但就像我们相信五月阳光终将灿烂、鲜花一定会开一样。当每个人都往让百度越来越好的方向努力的时候，我们一定可以突破现状，创造出一个新时代的百度。今天是个颁奖的场合，在座的各位都是公司选出来的先进榜样，公司也对大家寄予厚望，希望我们一起努力，简单可依赖是“做人很简单，做事很厉害”，这不仅是企业的精神追求，对个人来说也是非常好的修身之道，这里我和大家共勉。就像歌词里的，“捍卫度厂文化，百度越来越好”!再次祝贺各位获奖的同学，希望大家度过一个美好的下午。

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