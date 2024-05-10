在AI需求驱动下，台积电四月销售额增长60%

划重点: ⭐ 台积电四月销售额同比增长60%，达到新台币2360亿（约73亿美元得益于持续增长的人工智能需求以及消费电子行业复苏。 ⭐ 全球智能手机行业在今年三个月出现增长，包括中国市场，这可能带动对积电传统主力移动芯片的订单增长。 ⭐ 台积电在人工智能领域占据有利地位，是 N 公司最先进的训练芯片的唯一制造商，同时也为苹果和 AMD 等公司生产芯片。

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:台电最新数据显示，今年四月份销售额同比增长了60%，达到了新台币2360亿（约73亿美元这一增长得益于人工智能需求持续增，同时消费电子行业也开始复苏。

在三月份，台积电的营收增长已经加速至34.3%，其中人工智能芯片的需求是主推动力。今年首三个月，全球智能手机行业出增长，包括中国市场也有所复苏，这可能带动对台积电传统主力移动芯片的订单增。

去年，台积电在个人电子产品需求疲软的情况下度过了一年，但受到 Nvidia 公司炙手热的人工智能芯片的帮助，情况有所缓解。如今，人工智能需求的增长与消费需求的上升相结合，使得台积电前景涨。然而，台积电总裁魏哲家对任何复苏的速度表示谨慎。

台积电股价在四月份创历史新高，该公司处于一个令人艳羡的位置，能够受益于人工智能技术的崛起，因为它是 Nvidia 先进的训练芯片的唯一制造商。同时，台积电也为苹果公司和 AMD 等公司生产芯片。

从产品色功能的角度来看，台积电在人工智能芯片领域占据着重要地位，为 Nvidia 公司生产最进的训练芯片，这显示了台积电在制造高性能芯片方面的技术实力。与同时，台积电也为苹果公司生产芯片，这表明其在移动芯片领域仍然具有竞争优势。总之，台积凭借其在制造高性能芯片方面的技术实力和合作伙伴关系，将继在人工智能和移动芯片领域保持领先地位。

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