淘宝又免单了！淘宝周年庆推出免单刮刮乐活动 限时一天

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:随着淘宝510周年庆的热烈进行，今日，淘宝再度升级活动玩法，推出了全新的“免单刮刮乐”活动。此次活动无需答题，用户只需下单即可参与，轻松享受免单乐趣。

活动自5月10日零点起，将持续至当日23点59分59秒，限时一天，不容错过。所有符合条件的用户，在淘宝App下单后，都有机会在支付成功页面获得一张“淘宝510周年庆刮刮乐”。用户只需轻轻一点，便有机会刮出免单卡、双赢卡或淘气卡，赢取丰厚的红包、店铺优惠券等福利。

需要注意的是，在天猫招市、淘宝买菜和阿里健康大药房等特定场景下的订单及充值订单，将不参与此次刮刮乐活动。

最引人注目的当属免单卡，它能为用户带来高达9999元的免单红包。具体而言，用户获得的免单红包将有两种形式:

历史订单免单红包:系统将随机选取用户的一笔历史订单，并发放与该订单实付金额相等的红包，此红包适用于淘宝天猫的实物商品购买。 当前订单免单红包:系统将随机选取用户当前订单中的商品，并返还一定金额的红包，红包面额为该商品实付款的0%至100%，具体比例随机。例如，若用户购买某商品实付40元，则可能获得0元至40元面额的红包。

而双赢卡则需要用户分享给一位好友，一旦开卡成功，双方均可获得包括0.1元购买天猫U先精选商品、夸克网盘周卡、优酷周卡以及淘麦30天会员资格等在内的任一权益。

此次“免单刮刮乐”活动无疑为淘宝510周年庆增添了更多惊喜与乐趣，赶快登录淘宝App。

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