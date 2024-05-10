TikTok新增 “AI生成” 标签，识别标注第三方生成的AI内容

划重点: - 🤖 TikTok 将为使用第三方平台生成的内容添加 “AI 生成” 标签 - 🌐 支持 Adobe 的 Content Credentials 标记系统 - 📱 实现多阶段自动识别和标签功能

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:TikTok 最宣布，除了在其平台上使用 TikTok 的 AI 工具生成的内容外，还将为其他平台上创作的内容添加 “AI 生成” 标签。TikTok 将检测上传至其平台的图像或视频，其中包含指示 AI 生成内容存在的元数据标记，并表示这是首个支持新 Content Credentials 的社交媒体平台。

支持 Adobe 开发的标记系统（已添加到诸如 Photoshop 和 Firefly 等工具中）的举措，是 TikTok 与 Adobe 的 Content Authenticity Initiative(CAI)以及 Coalition for Content Provenance and Authenticity(C2PA)合作的结果。

TikTok 表示，Content Credentials 支持将在平台上进行 “多阶段实施”。公司的第一步是开始自动标记已包含 Content Credentials 的 AI 生成上传内容。下一步是将标签添加到使用 TikTok 的 AI 效果生成的内容，即使将内容下载到其他平台发布，标签仍然保留。

“AI 生成” 标签功能包括:

- 检测第三方平台生成的 AI 内容，并添加相应标签

- 支持 Adobe 的 Content Credentials 标记系统

- 实现多阶段自动识别和标签功能，提高内容真实性和准确性

通过这一举措，TikTok 为用户提供了更多关于内容生成方式的透明度，同时也促进了内容的真实性和可信度。

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