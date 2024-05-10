苹果下一任CEO浮出水面 或为硬件工程高级副总裁特努斯

站长之家(ChinaZ.com) 5月10日 消息:彭博社记者马克·古尔曼在5月9日的文章中，深入剖析了苹果CEO可能接任的候选人。在与多位内部知情人士的深入交流后，古尔曼提出了一个引人注目的结论。

若库克在短时间内卸任，COO杰夫·威廉姆斯无疑将是CEO的热门人选。然而，考虑到威廉姆斯今年已61岁，与库克仅有两岁之差，苹果董事会似乎更希望找到一位能长期在任的领导者，以延续库克和乔布斯时代的辉煌。

与库克紧密合作的内部人士透露，如果库克的任期能够延续至三年后，那么约翰·特努斯将是接任CEO的最有力候选者。特努斯，作为苹果公司的硬件工程高级副总裁，不仅在iPhone、iPad、Mac、AirPods等产品的开发中扮演了关键角色，还是推动Mac向苹果芯片过渡的核心人物。他自2001年加入苹果以来，凭借宾夕法尼亚大学机械工程学士学位的深厚背景，为公司带来了无数技术突破。

特努斯在苹果内部享有极高声誉，库克对他的工作成果赞不绝口。甚至苹果服务部门的高级副总裁埃迪·库也私下表示，特努斯是下一任CEO的理想人选。更为关键的是，特努斯今年49岁，相较于其他高管团队成员，他更有可能在苹果长期任职，为公司的未来发展提供稳定领导。

然而，古尔曼也并未忽视其他潜在的候选人。他提到，现任App Store负责人Pierre Schrader和全球销售与服务高级副总裁Deirdre O‘Riordan同样具备接任CEO的潜力。未来，谁将执掌苹果这艘科技巨轮，无疑将成为业界关注的焦点。

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