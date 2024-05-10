Stability AI 推出Stable Artisan Discord 机器人服务 让用户使用SD3、SVD功能

划重点: ⭐️ Stability AI 推出 Stable Artisan Discord 机器人服务，为用户提供更便捷的生成图片和视频的方式 ⭐️ Stable Artisan 具有多项编辑和定制功能，包括搜索替换、去除背景、创意放大、内容延伸等 ⭐️ Stability AI 还在开发更大规模的交互式聊天机器人 Stable Assistant，致力于满足不同用户群体的需求

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:Stability AI 终于将其生成式 AI 技术应用于文本和视频内容的 Discord平台上。

新的 Stable Artisan Discord 机器人服务今天正式推出，用户可以通过 Discord 机器人使用 Stable Diffusion3（SD3）生成图片和 Stable Video Diffusion(SVD)生成视频。这一举措意味着，用户可以更便捷利用 Discord 接口进行图片和视频生成，而这一点在竞争对手 Midjourney 的 Gen AI 图片服务首次亮相时已具备。

Stability AI 此前通过 API 向开发人员提供了核心的 Stable Diffusion 模型访问权限。此外核心模型的权重也可在 HuggingFace 上获得。直到今年2月22日，Stable Diffusion 还可通过 Clipdrop 网络服务使用，而如今 Clipdrop 已被 Gen AI 初创公司 Jasper 收购。而 Stable Video 仍可通过Stability AI 旗下的 StVideo.com 网站使用。

Stability AI 的联合创始人兼首席技术官克里斯蒂安・拉福特（Christian Laforte）诉 VentureBeat:“Stable Artisan 的初次推出将使我们有机会监控用户行为，并验证当前 Discord 机器人功能和运行是否达到我们的标准，然后我们将开始增加更多功能。”

Stable Artisan 是一个付费服务，首次供3天免费试用。该服务有多种套餐，标准套餐售价9美元，每月提供900积分，级套餐售价99美元，每月提供1200积分。Stability AI 的 API 使用积分制来确定图片生成的价值，个 SD3图片耗费6.5积分，而使用旧的但仍然可靠的 Stable Diffusion 图片核心模型的生成需3积分。视频的价格为每次生成20积分。

拉福特表示，要使用 Stable Artisan，用户可以在Stability AI 网站上创建账户，然后加入公司的 Discord 服务器即可开始使用。Stability AI 还推出了会员制度，该会制度于2023年底宣布。拉福特表示，Stable Artisan 服务目前尚未与Stability AI 会员制度挂钩。

Stable Artisan 不仅仅是关于基本的图片生成，它还具有一些编辑和定制功能。其中的定制功能与 Stability 此前运营的 Clipdrop 网络服务相似。

该服务的功能包括:

- 搜索和替换:该修补服务允许用户使用简单语言提示在图像中识别物体。被识别的物体将自动进行分割，并以提示中指定的对象替换，无需蒙版。

- 去除背景:该功能去除背景的同时保留前景内容。

- 创意放大:用户可以低分辨率或低质量的图像放大至4K 分辨率。

-扩展外延:扩展外延服务通过在任何方向插入附加元素来扩展图像的内容，无缝填充扩展的空间。

- 控制素描:这使用户可以将粗的手绘素描转换为高质量的图像，并精确控制。

- 控制结构:此功能允许用户在保持输入图像结构的同时生成图像。

虽然新的 Stable Artisan 服务为许多用户提供了便捷的方式来访问Stability AI 的图像生成模型，但仍有更多功能即将推出。首先，在今天的时间点上，Stable Artisan 尚不提供对 Stable Audio 的访问。上个月，Stability AI 推出了 Stable Audio2.，目前可通过 API 和 StableAudio.com 网站使用。此外，Stability AI 还拥有用于代码和文本生成的其他几个模型，包括 Stable Code 和 Stable LM，这两者在 Stable Artisan 上也不可用。

不过，Stability AI 正在开发更大规模的交互式聊天机器人项目，名为 Stable Assistant，该项目在上个月 SD3推出时宣布了 beta 版。Stable Assistant 是一个基于网络的友好聊天机器人，利用Stability AI 的文本到图像和大型语言型（LLM）技术，通过自然语言对话协助用户完成各种任务。拉福特说:“它们都是Stability AI 积极开发的应用程序，满足不同群体用户的需求。”

收费:

产品入口：https://top.aibase.com/tool/stable-artisan

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