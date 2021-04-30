Suno新竞争对手ElevenLabs Music发布 音乐人饭碗被砸稀烂！

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:5月10日凌晨，知名的语音生成式AI平台ElevenLabs在社交平台上宣布推出了其最新的文本生成歌曲产品——ElevenLabs Music。这一新产品在音乐的节奏感、和声、乐器搭配、情感表达、创意性、风格的多样性以及高低音方面的表现，可与该领域的两款领先产品Suno和Udio相媲美。

主要特点包括:

ElevenLabs简介:

ElevenLabs是由前谷歌工程师Piotr Dąbkowski和Palantir部署策略师Mateusz Staniszewski在2022年共同创立的生成式AI语音平台。该公司在2023年1月22日完成了8000万美元的B轮融资。

ElevenLabs的主要产品包括:

语音克隆:用户上传1至30分钟的样板音频，ElevenLabs能够生成与原声极其相似的音频。

文本转语音:支持29种语言、120种不同类型的语音，提供高自然度的语音输出。

AI配音:针对电影和长音频领域的产品，提供端到端的高保真音频解决方案。

此外，ElevenLabs还提供了一个语音库，用户可以分享自己生成的音频或声音，并从中获得报酬。未来，通过ElevenLabs Music生成的音乐也可以通过该平台进行分享。

目前，ElevenLabs Music仍处于早期预览版，全面开放测试后将及时通知用户。

官网地址：https://top.aibase.com/tool/elevenlabs

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