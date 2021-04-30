Suno新竞争对手ElevenLabs Music发布 音乐人饭碗被砸稀烂！

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:5月10日凌晨，知名的语音生成式AI平台ElevenLabs在社交平台上宣布推出了其最新的文本生成歌曲产品——ElevenLabs Music。这一新产品在音乐的节奏感、和声、乐器搭配、情感表达、创意性、风格的多样性以及高低音方面的表现，可与该领域的两款领先产品Suno和Udio相媲美。
主要特点包括:
人声独唱优势:在人声独唱部分，ElevenLabs Music的清晰度、拟人化和乐器融合度超过了Suno和Udio，这得益于ElevenLabs在语音克隆领域的专业背景和超过29种语言的海量语音数据积累。
文本描述生成音乐:ElevenLabs展示了通过文本描述生成的多首音乐，包括《伤透我的心》和《我的爱》，展示了其在不同音乐风格上的创作能力。
AI音乐的潜力:ElevenLabs Music不仅能够帮助普通人实现成为“歌手”的梦想，还能为专业音乐人提供创作灵感。
ElevenLabs简介:
ElevenLabs是由前谷歌工程师Piotr Dąbkowski和Palantir部署策略师Mateusz Staniszewski在2022年共同创立的生成式AI语音平台。该公司在2023年1月22日完成了8000万美元的B轮融资。
ElevenLabs的主要产品包括:
语音克隆:用户上传1至30分钟的样板音频，ElevenLabs能够生成与原声极其相似的音频。
文本转语音:支持29种语言、120种不同类型的语音，提供高自然度的语音输出。
AI配音:针对电影和长音频领域的产品，提供端到端的高保真音频解决方案。
此外，ElevenLabs还提供了一个语音库，用户可以分享自己生成的音频或声音，并从中获得报酬。未来，通过ElevenLabs Music生成的音乐也可以通过该平台进行分享。
目前，ElevenLabs Music仍处于早期预览版，全面开放测试后将及时通知用户。
官网地址：https://top.aibase.com/tool/elevenlabs
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