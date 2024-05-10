苹果计划在云端使用 M2 Ultra 芯片j进军人工智能领域

站长之家(ChinaZ.com) 5月10日 消息:近日，苹果公司宣布了一项重大计划，他们计划通过将复杂的查询卸载到数据中心运行的M2Ultra芯片上，并转向更先进的M4芯片，开始进军生成式人工智能领域。

据彭博社报道，苹果将其M2Ultra芯片放置在云服务器上，用以运行更复杂的人工智能查询，而简单的任务则在设备上处理。此前《华尔街日报》曾报道，苹果公司希望制造定制芯片，并将其引入数据中心，以确保项目的安全和隐私，该项目被称为ACDC项目，即数据中心的苹果芯片。然而，苹果公司现在认为其现有处理器已经具备足够的安全和隐私组件。

这些新型芯片将被部署到苹果的数据中心，并最终部署到第三方运行的服务器上。苹果目前在美国各地运行自己的服务器，并且正在爱荷华州沃基建立一个新中心，该中心于2017年首次宣布。

尽管相较于谷歌、Meta和微软等竞争对手，苹果在生成式人工智能方面的进展速度稍显缓慢，但该公司一直在对该技术进行研究。去年12月，苹果机器学习研究团队发布了MLX，这是一个机器学习框架，可以让AI模型在苹果芯片上高效运行。此外，该公司还发布了围绕人工智能模型的其他研究，暗示人工智能在其设备上的表现以及Siri等现有产品可能会迎来升级。

苹果在发布新的M4芯片时特别强调其人工智能性能，称其新的神经引擎是“一款极其强大的人工智能芯片”。这一举措标志着苹果公司正式踏入生成式人工智能领域，为未来的技术发展开辟了新的可能性。

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