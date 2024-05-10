Stack Overflow 用户抗议不愿将其知识用于 AI 训练

划重点: - 👥 Stack Overflow 用户抗议其回答被用于 OpenAI 的 ChatGPT 训练 - 🚫 用户试图删除或修改自己的帖子被全面禁止 - 🤖 Stack Overflow 用户无法选择拒绝其数据用于 AI 训练

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:Stack Overflow 用户正在抗议该问答网站与 OpenAI 的合作，宣布他们宁愿删除自己的帖子并牺牲声誉分数，也不愿让自己的回答被用于训练 ChatGPT。

本周早些时候宣，OpenAI 将能够使用 Stack Overflow 用户在过去15年中贡献的答案和知识来训练 AI 模型。Stack Overflow 和 AI 都将从该协议中受益，Stack Overflow 将获得 OpenAI 技术的访问权限，OpenAI 则可以利用这些宝的数据来训练其神经网络。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

一位名为 Ben Ui 的 Stack Overflow 用户对没有明确获得许可就使用其数据感到不，他是一名软件开发人员，表示选择通过覆盖以抗议该协议的先前帖子来表达不满据 Ui 称，这一抗议行为导致他被禁言一周，并且他的帖子被还原至原始状态。

其他用户表示们也有类似的经历，而且 Stack Overflow 已经对试图删除或篡改自己帖子的用户实施全面禁止。已经要求 Stack Overflow 澄清抗议的范围，但尚未收到回复。

无论如何，Stack Overflow 的使用条款似乎给用户太多回旋余地，因为数据似乎可以用于 AI 训练。

Ui 分享了一封他称由 Stack Overflow 管理团队发送的邮件，解释了他被禁言的原因，即一旦在 Stack Overflow 上发布内容，该内容就不再属于。邮件中写道:“一旦您在本站发布问题或回答，这些帖子就成为其他为该内容作出贡献的人的集体努力的一部分。由于这些事件可能引起的干扰之大，我们已经暂停了您的帐户天。”

对于那些对 Stack Overflow 的回应感到不满的人，其他人指出这一切都在使用条款中已经涵盖。

“您同意您提供的任何和所有内容... 都是永久性的，不可撤销地授权给 Stack Overflow 以全范围内、免费、非排他性的基础上，” Stack Overflow 的订阅者内容部分在其条款中写道。

“您授权 Stack Overflow 永久性且不可撤销地访问、使用、处理、复制、分发、出口、展示和对此类订者内容进行商业开发，即使您已经为此类订阅者内容做出贡献并随后将其删除，” 条款继续写道。

就 Ben 而言，他表示正在要求根据欧盟的 PR《被遗忘权》删除他的 Stack Overflow 数据。尽管《GDPR》第17条规定，当处理数据是必要的 “行使言论和信息自由的权利” 时，即使是 Stack Overflow 基于对站点内容的所有权的看法，也不适用于销对数据的权利。

与此同时，似乎 Stack Overflow 用户没有任何方式可以选择拒绝其数据用于训练 AI 模。

（举报）