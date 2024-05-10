苹果计划在云端使用 M2 Ultra 芯片进行人工智能处理

划重点: ⭐ 苹果将利用 M2Ultra 芯片在云端运行更复杂的 AI 查询 ⭐ 公司计划在未来转向更先进的 M4芯片用于 AI 处理 ⭐ 苹果旨在提升生成式人工智能的性能和效率

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:苹果计划开始涉足生成式人工智能领域，通过将复杂查询任务分配至数据中心中运行的 M2Ultra 芯片，然后转向更先进的 M4芯片。

据彭博社报道，苹果计划将其 M2Ultra 芯片部署在云服务器上，以运行更复杂的 AI 查询，而简单任务则在设备上处理。此前，华尔街日报曾报道称，苹果希望制造定制芯片用于数据中心，以确保安全和隐私，该项目被称为 “ACDC 项目” 或 “数据中心中的苹果芯片”。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

但公司现在认为其现有处理器已经具备足够的安全和隐私组件。这些芯片将被部署到苹果的数据中心，最终也将运行在第三方服务器上。苹果在美国各地运营自己的服务器，并一直在致力于在爱荷华州瓦基（Waukee）建设新的数据中心，该计最早于2017年宣布。

尽管相较于谷歌、Meta 和微软等竞争对手，苹果在生成式人工智能领域进展不够迅，但公司一直在进行相关技术研究。去年12月，苹果的机器学习研究团队发布了 MLX，一机器学习框架，可使 AI 模型在苹果芯片上高效运行。

公司还发布其他关于 AI 模型的研究成果，预示了 AI 在其设备上的应用以及现有产品（如 Siri）可能会获得升级在苹果发布新的 M4芯片时，公司着重强调了 AI 性能，称其新的神经引擎是 “一款极其强大的用于 AI 处理的芯片”。

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