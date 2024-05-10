抖音：开展“同质化网络水军”专项治理

站长之家（ChinaZ.com）5月10日 消息:抖音官方发文称，近日，在平台巡检时发现，有部分用户在平台上利用低质雷同素材批量制作视频，博取流量后通过各类营销方式变现。

平台调查后发现，此类账号表面上只是发布一些低质、同质内容，但背后实际有黑产团伙，以“网赚”、“收徒”为名，大规模诱导普通用户加入“团队”，进而遥控、指挥各类账号大批量生产“低质”“同质”“蹭热”等类型的视频，已具备网络水军特征。上述行为不仅破坏了平台健康的生态、影响了其他用户的体验，更有可能滋生违法犯罪问题。

以账号“少**土”为例，该账号长期发布同质、低质化内容，以此积累了部分粉丝。但在今年4月，该账号与其他4715个长期发布低质内容的账号，同时发布“中国三大怪象”同质化内容，使用AI生成的虚假外国“经济学家”形象，推介炒作一款白酒。实际上，这些“经济学家”从形象到名字，全部是虚假的。

还有的账号在水军团伙的组织下，发布同质、低质内容博取流量与粉丝后，还会批量发布欺骗用户特别是家长和老年用户的内容。如今年4月，有2858个平时发布低质内容的账户，同时发布同质化视频，称自己高三的孩子成绩年级前十，就是因为吃了某种保健品。

上述网络水军行为已严重影响平台健康的网络生态。为维护平台秩序和营造清朗网络空间，即日起抖音将针对“同质化网络水军”类违规行为开展专项治理行动。对违规内容和账号，平台将采取内容下架、账号禁言、取消营利权限等手段进行处置。对于涉嫌犯罪的水军团伙，平台将搜集线索后报警。

抖音表示，目前，平台已识别出上述“同质化网络水军”的部分内容特征和行为特征，如在进行水军行为前，会发布一些低质内容博取流量、积累粉丝。故平台将重点治理符合特征的下列内容和账号:

1、骗取点赞类:在画面中设置假的诱导按钮，如“青少年模式”、“关闭转账”等，引诱用户多次点击虚假的“关闭”，骗取点赞效果。

2、诱导互动类:大量发布雷同的简单求助内容，以“怎么办”“在线等”方式，骗取用户评论。

3、博取特定人群流量类:使用雷同文案，只修改个别语句，博取特定人群流量。如“属鸡的人有福了，你们善良、勤劳……”“属牛的人有福了，你们善良、勤劳……”“水瓶座那么好，他们消息秒回”“金牛座那么好，他们消息秒回”“姓李的人，都特别聪明”“姓王的人，都特别聪明”。

4、低质剪辑拼接类:内容为简单剪辑拼接影视、小游戏画面，或者视频画面为影视、小游戏、解压手工，音频文案为网络小说。

符合上述特征的内容，大部分为普通用户在接受水军团伙“指导”后制作、发布，用于博取流量和积累粉丝。随着粉丝量的增多，相关账号便会越来越频繁地参与水军炒作。

抖音提醒广大用户，不要轻信剪辑“网赚”项目，听“指挥”而发布雷同、低质信息，以免无意中被网络水军团伙利用，损害自身的合法权益并浪费精力和金钱。抖音将持续识别、治理包含“同质化”内容在内的各类“网络水军”行为。

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