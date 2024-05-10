诺基亚复古备机回归：诺基亚3210 4G售价349元

站长之家(ChinaZ.com) 5月10日 消息:诺基亚，这个曾经在手机界叱咤风云的品牌，近日再次引发了人们的关注。全新发布的诺基亚32104G，不仅是对1999年经典机型诺基亚3210的深情致敬，更是融合了现代技术与经典设计的完美融合。

这款新机虽然外观上与当年的诺基亚3210相似，但内在却发生了翻天覆地的变化。它配备了更大的屏幕，以及更多实用的功能，如内置1450mAh电池、Type-C接口、200万像素摄像头及闪光灯等，让用户在怀旧的同时也能享受到现代科技带来的便利。

诺基亚32104G还支持喜马拉雅、咪咕音乐、支付宝等应用，满足了用户基本的移动支付和娱乐需求。无论是听书、听音乐，还是进行移动支付，这款手机都能轻松应对。

自2014年将设备与服务业务出售给微软，并在2016年将品牌授权给HMD公司后，诺基亚已经彻底退出了智能手机市场。现在的诺基亚专注于功能机市场，而HMD则在建立“HMD Global”的品牌主体，推出自有品牌HMD手机。

尽管诺基亚已经不再是那个我们熟悉的诺基亚，但这款诺基亚32104G的发布，无疑是对那个时代的一次深情回顾。它以349元的亲民价格，让那些怀念诺基亚经典机型的用户们有了更多的选择。让我们一起期待，诺基亚在未来能够带给我们更多的惊喜。

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