法国AI公司Mistral AI即将完成新融资 估值飙升至60亿美元

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:法国人工智能初创公司Mistral AI近日宣布即将达成一项新的融资协议，其估值高达60亿美元，较半年前翻了近三倍。这一成就不仅彰显了公司在人工智能领域的强大实力，也反映了市场对其未来发展潜力的高度认可。

回溯去年12月，Mistral AI的估值仅为21.5亿美元。短短半年间，公司估值的飙升不仅归功于其卓越的技术和产品，也得益于市场的热烈反响和投资者的青睐。据知情人士透露，此次融资的主要投资者包括现有支持者General Catalyst和Lightspeed Venture Partners，预计筹资金额将达到约6亿美元。

Mistral AI在人工智能领域的突破不仅体现在其估值的飙升上，更体现在其产品的创新和市场的接受度上。今年2月，微软向Mistral AI投资了1600万美元，并与之达成合作，通过Azure云计算平台提供后者的AI模型。几乎同期，Mistral AI推出了其AI聊天机器人Le Chat，这款机器人被视为ChatGPT的有力竞争者，旨在成为用户与Mistral旗下各类模型进行交互的“对话入口”。

此外，今年4月，Mistral AI还推出了Mixtral8x22B开源模型，该模型拥有1760亿个参数和长达6.5万个token的Context长度，为用户提供了更强大、更灵活的人工智能解决方案。用户可以通过Torrent下载该模型，并根据自己的需求进行定制和优化。

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