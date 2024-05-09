Krea AI正式发布视频生成功能 可自定义视频首尾帧

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:Krea AI 正式发布了其最新的视频生成功能，这一更新包括了自定义视频首尾帧和为每张图片定义提示词的能力。这些新功能在易用性上进行了显著改进，并且现在可以自动将生成的视频高清化，但仅限会员使用。

产品入口:https://top.aibase.com/tool/krea-ai

视频生成功能亮点:

自定义首尾帧:用户现在可以定义视频的起始和结束帧，为创作提供更多的个性化选项。

自定义提示词:每张图片都可以对应不同的提示词，增加了创作的灵活性和控制度。

高清视频生成:新功能可以自动对生成的视频进行高清化处理，提升最终作品的质量。

基于 ipadapter 的工作流优化:

Krea AI 的这次更新似乎是对之前基于 ipadapter 的 Animatediff 工作流的优化。这一优化意味着用户可以期待一个更加流畅和直观的创作体验。

除了功能上的增强，Krea AI 还对界面进行了优化，使其更加美观和用户友好。新的界面设计让专业设计师和普通用户都能快速上手，轻松进行创作。这种对用户体验的关注和提升，有望吸引更多用户尝试使用 Krea AI。

Krea AI 此前推出的实时增强功能允许用户在绘制图像时实时看到细节和分辨率的提升，这对于需要精细工作的设计师来说是一个巨大的优势。

Krea AI 的持续创新和改进，展示了其在 AI 创作工具领域的领导地位，并不断推动艺术创作和设计的界限。

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