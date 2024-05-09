YY直播诉丫丫直播商标侵权胜诉 获赔 300 万元

站长之家(ChinaZ.com) 5月9日 消息:广州知识产权法院近日就YY直播与“丫丫直播”“吖吖直播”商标侵权一案作出终审判决，驳回广州市九浚信息技术有限公司等五家公司的上诉，维持一审原判。判决认定“丫丫直播”和“吖吖直播”侵害了YY直播的商标权，并要求这五家公司共同承担高达300万元的惩罚性赔偿，并全额支付二审案件受理费用。

早在2019年9月，YY直播公司便发现了一款名为“丫丫直播”的应用在市场上悄然上线。YY直播迅速采取行动，通过正规渠道投诉并成功促使该应用下架。然而，2021年，YY直播公司再次发现“丫丫直播”更名为“吖吖直播”后重新上线，并采用了明显指向YY直播的对比宣传语，如“比yy直播……更劲爆”等，意图误导公众。YY直播公司随即向广州天河区法院提起诉讼。

在审理过程中，法院认定YY直播与“丫丫直播”构成近似商标。尽管“丫丫”为中文词汇，但其与“YY”字母组合在字形上呈现的分叉状特征在视觉上极为相似，足以导致公众对服务来源产生误认。而“吖吖直播”虽在“丫丫”基础上增加了“口”字旁，但公众仍容易将其与“丫丫”产生关联，因此也构成近似商标。

2022年12月，一审法院已判决九浚等五家公司停止对YY直播的侵权行为，并支持YY直播提出的300万元惩罚性赔偿请求。然而，这五家公司并未接受判决结果，选择上诉至广州知识产权法院。

广州知识产权法院在近日就此案作出终审判决，认定一审法院的判决事实清楚、证据充分、适用法律正确，因此驳回九浚等五家公司的上诉请求，维持原判。同时，这五家公司还需承担二审案件受理费用共计30800元。

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