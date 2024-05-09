科大讯飞董事长回应买蔚来原因：性能出色 加速快

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:近日，蔚来汽车迎来了其发展历程中的又一重要时刻——第50万台量产车成功下线，这一荣誉被蔚来旗舰车型ES8所摘得。而更为引人瞩目的是，科大讯飞董事长刘庆峰成为了这台具有里程碑意义车型的车主。

在活动现场，刘庆峰分享了与蔚来汽车的有趣经历。他笑称自己的迈巴赫在道路上竟然没有蔚来汽车快，尤其是那辆灰色的ES8，如闪电般飞驰而过，让他印象深刻。这一番话不仅展现了蔚来汽车出色的性能，也体现了刘庆峰对蔚来品牌的认可。

除了对蔚来汽车性能的赞赏，刘庆峰还对蔚来创始人李斌的颜值和远见给予了高度评价。他称赞李斌不仅是中国最早洞察新能源汽车纯电汽车战略未来的极少数人之一，更是在这群人中长得最帅的那位。这样的评价不仅让现场气氛更加轻松愉悦，也凸显了蔚来汽车创始人李斌的魅力和影响力。

在活动现场，蔚来汽车董事长李斌也发表了重要讲话。他表示，蔚来汽车第50万台量产车的达成，是中国汽车产业技术向上、品牌向上的缩影。自2019年以来，蔚来汽车在中国成交价30万元以上高端纯电市场持续排名第一，这一成绩充分证明了蔚来汽车的实力和市场认可度。

李斌还强调，50万台是蔚来汽车的一个新起点。蔚来汽车将继续努力，持续投入研发和充换电基础设施建设，通过创新的技术、卓越的产品、超越期待的全程体验，赢得越来越多用户的认可，保持蔚来汽车在高端智能电动汽车市场的领先地位。这一承诺不仅彰显了蔚来汽车的信心和决心，也让人们对蔚来汽车的未来充满期待。

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