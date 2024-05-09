AI日报：性能超GPT-4！通义千问2.5发布；Udio可局部编辑音轨；Dreamina正式更名为“即梦”；OpenAI探索允许用户“负责任” 地制作AI色情内容

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1、阿里云发布通义千问2.5版 性能赶超GPT-4 Turbo

阿里云今日发布通义千问2.5版本，该版本在模型性能上超越了GPT-4Turbo，展现强大技术实力。通义千问最新开源的1100亿参数模型Qwen1.5-110B在多个基准测评中取得卓越成绩，超越了Meta的Llama-3-70B模型。通义千问2.5版本在理解能力、逻辑推理、指令遵循和代码能力等方面均有显著提升。

【AiBase提要:】 🚀 通义千问2.5版本性能超越GPT-4Turbo，展现技术实力。 🌟 Qwen1.5-110B模型在多个基准测评中表现出色，超越Meta的Llama-3-70B模型。 💡 通义千问多模态模型和专有能力模型展现卓越能力，如Qwen-VL-Max和CodeQwen1.5-7B。

2、Dreamina正式更名为“即梦” AI绘画和AI视频功能全量上线

Dreamina官方宣布更名为中文「即梦」，并全量上线AI作图和AI视频生成功能。用户可通过新域名体验功能。即梦致力于通过AI技术实现艺术创作和故事讲述，展现出色生成效果，但细节重绘功能仍需提升。

【AiBase提要:】 ✨ 文生图: AI将文字描述转化为图片，助用户智能艺术创作。 🎨 智能画布: 交互式画布，轻松抠图重组图像，重新绘制新图像。 📹 文生视频: 文字描述转换成视频，拓宽AI创作边界。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/jimengdreamina

3、腾讯测试两款全新社交产品APP轻团、代号N1

腾讯近期推出的两款新社交产品轻团和代号N1，分别结合了地图社交和MBTI人格类型理论模型，更贴合年轻人的需求。这些新产品为用户提供了更多个性化的社交体验，包括地图找人、虚拟身份穿搭和MBTI标签获取等功能。腾讯通过引入这些新特性，可能在年轻人社交市场上找到新的突破口。

【AiBase提要:】 🗺️ 轻团是地图社交产品，用户可通过地图找人和加入兴趣圈子，创建虚拟身份和穿搭时装。 🔍 代号N1 集成了MBTI和朋友圈功能，用户可分享动态、参与内容创作，通过MBTI测试获取标签。 🎯 腾讯新产品更贴合年轻人需求，引入地图找人和MBTI功能，提供个性化社交体验。

4、Udio推出Audio Inpainting功能 可无缝编辑优化音轨

Udio最新推出的Audio Inpainting功能为用户提供了无缝编辑和优化音轨的创新工具，让用户可以重新生成音轨的特定部分，实现平滑过渡和纠正错误。同时，Udio也更新了收费政策和增加了个性化功能，体现了对用户需求的重视。

【AiBase提要：】 ⭐ Udio推出新功能Audio Inpainting，可无缝编辑优化音轨 ⭐ 可重新修改某个片段歌词并重新生成音轨，新生成音轨可与原音轨无缝衔接 ⭐ Udio开始收费，标准会员每月 10 美元送 1200 个积分，高级会员每月 30 美元送 4800 个积分 产品入口：https://top.aibase.com/tool/udio 详细视频在此查看：https://www.chinaz.com/2024/0509/1615216.shtml

5、Freepik 收购AI 图像放大工具Magnific

这篇文章报道了全球领先的设计平台Freepik收购AI图像放大、增强和转换工具Magnific的消息。这一战略性收购将为Freepik的AI产品线带来丰富和创新体验，加速其在全球扩张计划中的发展。

【AiBase提要:】 ✨ Freepik完成收购Magnific，拓展AI工具套件，加速全球扩张。 💡 Magnific是领先的AI图像处理工具，提升图像质量和分辨率，允许用户创造性控制和添加新细节。 🚀 Magnific创始人将加入Freepik团队，共同推动AI解决方案发展，为设计社区带来创新体验。

6、AI插画生成器Ilus AI：可快速生成涂鸦、扁平化插画

Ilus AI是一款先进的AI插画生成器，能够快速生成各种风格的插画，大大缩短设计时间，提供个性化创作方式。它支持预制模型生成插画，还允许用户自定义训练，满足多样化需求。生成的插画可导出为SVG和PNG格式，灵活适用于不同场景。Ilus AI为设计师、艺术家和非专业用户提供了强大的创作工具，预示个性化设计服务未来趋势。

【AiBase提要:】 ✨ 创新AI插画生成器，快速生成各种风格插画，缩短设计时间。 🎨 支持预制模型和自定义训练，满足用户多样化需求。 🖼️ 插画导出为SVG和PNG格式，灵活适用于不同场景。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/ilus-ai

7、阿里云：通义千问API日调用量破亿

阿里云在今日的AI智领者峰会上宣布，通义千问的日调用量突破亿次，企业用户数超过9万家，开源模型下载量达到700万次。通义千问在性能和精准度方面表现卓越，接近GPT4，尤其在中文知识问答和长文本处理方面突出。阿里云展示了强大的AI实力，通义千问将继续引领行业创新，提供优质高效服务。

【AiBase提要:】 🚀 通义千问API日调用量突破亿次，企业用户数超过9万家，开源模型下载量达到700万次。 💡 通义千问性能逼近GPT4，在中文知识问答和长文本处理方面表现出色，提供优质体验。 ⚙️ 通义千问支持处理1000万字文档，同时处理多达100个文档，支持多种文档格式处理，提高工作效率。

8、德克萨斯大学开发出可拉伸电子皮肤 机器人马上就要有仿真皮肤了

德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员开发了一种创新的可拉伸电子皮肤（e-skin），赋予机器人与人类皮肤相似的柔软度和触觉灵敏度，突破了现有技术的难题，保持压力响应稳定。该技术具有人类级别的触觉灵敏度，混合传感器技术，广泛的应用场景，灵活的探针和抓手，创新的传感器结构。

【AiBase提要：】 🤖 电子皮肤赋予机器人与人类皮肤相似的柔软度和触觉灵敏度 🤖 电子皮肤压力感应能力保持稳定，确保精确的感知能力 🤖 电子皮肤可在医疗领域辅助执行复杂的护理任务，以及在灾难救援中搜索受伤者并提供急救

9、SDXL Controlnet线条模型MistoLine发布

MistoLine是一个SDXL-ControlNet模型，在处理各种线条艺术作品方面表现出卓越性能。它能适应任何线条艺术品，生成高质量图像，具有强大的泛化能力和创新的线预处理算法。MistoLine的发布标志着AI在艺术创作和图像处理领域的新进展，为艺术家、设计师和开发者提供了强大工具。

【AiBase提要:】 ⚙️ 广泛适用性: 能处理任何类型的艺术线条输入，包括手绘草图和不同预处理工具生成的线条。 🖼️ 高质量图像输出: 能生成高质量图像，短边大于1024像素。 💡 创新线预处理算法: 开发了名为Anyline的新线预处理算法，增强了模型的处理能力。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/mistoline

10、OpenAI探索允许用户 “负责任” 地制作AI生成的色情内容

OpenAI正在重新审视其NSFW政策，探索允许用户负责任地制作AI生成的色情内容。这引发了对开放NSFW政策风险的担忧，尤其是涉及青少年和深度伪造色情的问题。公司表示将讨论是否应永远禁止AI产品的色情文本和裸体图像。

【AiBase提要:】 ⚠️ OpenAI探索允许用户制作AI生成的色情内容，引发对NSFW政策风险的担忧。 🔍 OpenAI重新审视NSFW政策，讨论是否应永远禁止AI产品的色情文本和裸体图像。 ⚠️ AI生成图像或视频色情内容可能被滥用，带来严重伤害。

11、谷歌DeepMind发布AlphaFold 3 有望加速特效药研发

谷歌DeepMind与Isomorphic Labs联合发布了最新版的AlphaFold3，这是一款能够预测蛋白质、DNA、RNA、配体等结构及其相互作用的大模型。AlphaFold3的发布预示着在新药发现方法与效率上的重大进步，为阻止新冠病毒传播提供了新的希望。AlphaFold3的技术创新将对生物医药领域带来深远影响。

【AiBase提要:】 🧬 AlphaFold3是一款能够预测蛋白质、DNA、RNA、配体等结构及其相互作用的大模型，为新药发现带来重大进步。 🔬 AlphaFold3应用示例之一是预测新冠病毒的刺突蛋白结构，为研发特效药和疫苗提供新思路。 💡 AlphaFold3的技术创新包括扩散模型和Pairformer模块，提高了蛋白质结构预测准确率和架构解读能力。 详情链接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-07487-w#citeas

12、微软研发巨大新生成式AI模型，为美国情报机构提供分析机密信息

微软最近研发了一款巨大的新生成式AI模型，旨在为美国情报机构提供分析机密信息的方法，而不会泄露任何内容。这款“空隔离”AI基于OpenAI的GPT-4模型，将提供给1万名用户使用，包括CIA等情报机构。微软首席技术官表示，这是他们首次拥有孤立版本的AI，只有美国政府可以访问。

【AiBase提要:】 ⭐ 微软研发了一款巨大的新生成式AI模型，可在无互联网的情况下处理机密数据。 ⭐ 为了让美国情报机构能够分析机密信息而不泄露任何内容。 ⭐ 这款“空隔离”AI基于OpenAI的GPT-4模型，将提供给1万名用户使用，包括CIA等情报机构。

13、微软发布研究报告：75%的知识工作者在工作中使用AI

本篇文章报道了微软最近发布的研究报告，指出知识工作者在工作中使用人工智能的比例达到了75%，并探讨了人工智能对工作方式的影响和未来发展趋势。报告显示人工智能提升了生产力和效率，但也存在一些风险和挑战。文章还介绍了微软推出的新功能和人工智能在就业市场上的影响。

【AiBase提要:】 🔍 人工智能在工作中的普及率达到75% 💡 人工智能提升了知识工作者的生产力和效率 ⚠️ 人工智能的普及也带来了数据安全和风险问题

14、马斯克旗下 xAI 最快本周完成融资 估值将约达 180 亿美元

埃隆・马斯克旗下人工智能初创公司xAI即将完成最新一轮融资，估值飙升至约180亿美元，吸引红杉资本等重量级投资者。这次融资将进一步增强xAI在人工智能领域的竞争力，马斯克表示未来Grok3对AI GPU需求将增长至10万块，与竞争对手展开激烈模型竞争。

【AiBase提要:】 🚀 xAI即将完成最新一轮融资，估值飙升至约180亿美元，吸引红杉资本等重量级投资者。 💡 xAI展示最新研发的多模态模型Grok-1.5Vision，具备处理文本、图像、文档和表格等多种格式内容的能力。 💪 xAI将在人工智能领域进一步增强竞争力，未来Grok3对AI GPU需求将增长至10万块，与竞争对手展开激烈模型竞争。

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