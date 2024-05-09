李斌谈华为小米入局造车：称华为小米入局造车对行业是好事

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:今日，蔚来汽车宣布其第50万台量产车正式下线，标志着公司在新能源汽车领域又迈出了坚实的一步。蔚来董事长李斌与总裁秦力洪在接受媒体采访时，对于当前行业中的热门话题——华为、小米等手机厂商进军汽车行业，发表了独到的见解。

李斌表示，华为、小米等科技巨头的加入，无疑为汽车行业带来了新鲜的话题和大量的流量。这不仅让外界更加关注汽车行业的未来发展，同时也促进了行业的多元化和竞争性。他强调，虽然新的竞争者加入会带来一定的压力，但这也是一个互相学习和进步的过程。

谈到华为与传统车企的合作模式，李斌表示非常赞赏其创新性。他提到，华为在智能化、电动化等方面有着深厚的积累，与传统车企的合作将有助于推动整个行业的快速发展。同时，他也对小米在车展上的表现给予了高度评价，认为其带来了大量的流量和关注度，有助于提升整个新能源汽车市场的渗透率。

李斌进一步强调，蔚来也在积极学习这些科技企业在社交媒体上与用户的交流方式，以提升自身的品牌影响力和用户黏性。同时，他也认为这些科技企业也在向汽车行业学习，因为汽车产业链条非常长，要做好并不容易。这种互相学习的过程将有助于整个行业的共同进步。

在谈到行业竞争时，李斌表示，汽车行业是一个非常大的市场，不是简单的流量导向或者单点技术取胜。它更注重的是综合性的竞争，包括产品质量、服务水平、品牌影响力等多个方面。因此，他呼吁整个行业要回归产品和服务的本质，以用户为中心，不断提升自身的核心竞争力。

最后，李斌表示，蔚来将继续坚持创新、品质和服务三大核心战略，为用户提供更加优质的产品和服务。同时，他也期待与更多的合作伙伴一起推动整个新能源汽车行业的快速发展。

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