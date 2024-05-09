摩托罗拉AI 手机 moto X50 Ultra 将于 5 月 16 日发布

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:摩托罗拉手机官方近日宣布，将在5月16日举办一场盛大的联想AI PC & AI手机发售体验会。届时，备受瞩目的“moto X50Ultra”AI手机将正式与公众见面，其独特的slogan“百倍热AI，所见皆美”更是预示着这款手机将为用户带来前所未有的智能体验和视觉盛宴。

这款moto X50Ultra手机已经通过了工信部入网认证，型号为XT2401-2。其设计精致，采用曲面屏设计，机身背面左上角配有方形相机岛，内含三个摄像头，彰显出摩托罗拉一贯的精湛工艺和卓越性能。

在规格方面，moto X50Ultra手机尺寸为161×72.4×8.5（mm），重量为197克，正面配备了一块分辨率为1220×2712的6.67英寸屏幕，为用户带来清晰细腻的视觉体验。同时，该机将搭载一颗主频高达3.19GHz的八核处理器，官方此前已预告为高通骁龙8s Gen3处理器，性能强劲，足以应对各种高负载任务。

在续航能力方面，moto X50Ultra手机配备了4365mAh容量的电池，并支持125W快充技术，保证了手机在快速充电的同时，也能拥有持久的续航能力。

在摄影方面，moto X50Ultra手机同样表现出色。机身背面配备了5000万像素+5000万像素+6400万像素的三摄方案，支持3倍光学变焦，能够捕捉更多细节和美景。而正面则配备了5000万像素的摄像头，满足用户自拍和视频通话的需求。

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