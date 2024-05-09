2024年中国品牌价值500强发布：抖音首登榜首

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:今日，备受瞩目的《Brand Finance2024年中国品牌价值500强》报告终于揭晓，这份报告深入剖析了国内各行业的品牌实力与价值。在众多知名品牌中，抖音凭借其卓越的品牌价值和增长势头，成功脱颖而出，成为本年度中国最具价值的品牌。

紧随其后的是中国工商银行、国家电网、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、贵州茅台集团、中国平安、中国移动和微信。这些品牌共同构成了中国最具价值的品牌10强，展现了中国企业在全球经济中的强大实力和影响力。

据悉，抖音的品牌价值在2024年实现了惊人的28%的增长，达到了842亿美元，这一数字不仅超越了长期占据榜首的中国工商银行，更使其在全球品牌价值排名中跃升至第7位。这一成就充分展现了抖音在国内市场的强大影响力和广泛的用户基础。

抖音的崛起得益于其独特的营销模式和强大的用户黏性。近年来，随着直播等营销渠道的兴起，抖音的电子商务销售额实现了快速增长。同时，抖音还通过不断创新和扩展功能，满足用户的多样化需求，进一步巩固了其市场地位。

今年4月，抖音推出了独立购物应用“抖音商城”，这一举措标志着抖音在电商领域的进一步布局和深化。此外，抖音还正在积极扩展其海外的应用功能，以确保在全球范围内的品牌竞争力。

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