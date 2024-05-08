小米晋升两位高管：许斐、张剑慧升任集团副总裁

站长之家（ChinaZ.com）5月8日 消息:今日，小米集团创始人、董事长雷军通过官方渠道宣布了两项重要人事任命，标志着小米在管理层上的新变化和新气象。许斐和张剑慧两位资深员工被正式晋升为集团副总裁，并分别兼任新的重要职务。

许斐，作为小米的早期创业员工，自2010年加入小米以来，一直在公司内部发挥着至关重要的作用。她是MIUI6之前小米操作系统团队的核心成员，并担任过产品负责人的重要职位。在今年年初的小米14Ultra手机发布会上，许斐更是以主讲人的身份亮相，当时她已担任小米中国区副总裁一职。此次晋升至集团副总裁并兼任集团CMO（首席市场官），无疑是对她多年来在小米集团辛勤付出和卓越贡献的肯定。

另一位晋升的高管张剑慧，目前微博认证为小米集团行政部总经理。与许斐一样，她也是小米创业初期的成员之一，与小米共同经历了十余年的成长历程。她在多个岗位上展现出了出色的能力和卓越的贡献，此次晋升至集团副总裁并兼任集团采购委员会主席，同样是对她长期以来在小米集团的辛勤工作和突出表现的认可。

值得注意的是，这是小米集团首次同时任命两位女性高管，这一举措不仅彰显了小米对于女性员工才华的认可和尊重，也进一步提升了公司管理层的多元化和包容性。许斐和张剑慧的晋升，将为小米集团的未来发展注入新的活力和动力，推动公司在市场竞争中取得更加优异的业绩。

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