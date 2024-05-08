红帽发布 RHEL AI，助力企业开发、运行开源生成式AI模型

划重点: ⭐ 红帽发布 RHEL AI，用于无缝开发、测试、运行开源生成式 AI 模型 ⭐ RHEL AI 以 InstructLab 开源项目为基础，整合了来自 IBM Research 的开源授权 Granite 大型语言模型 ⭐ RHEL AI 可使领域专家利用知识和技能直接为大型语言模型做出贡献，进一步简化服务器部署

站长之家（ChinaZ.com）5月8日 消息:红帽在最近举办的峰会上宣布推出了 Red Hat Enterprise Linux AI（RHEL AI）开发者预览版。

该产品被定位为基础模型平台，用于无缝开发、测试和运行同类最佳的开源 Granite 生成式人工智能模型，为企业应用提供动力。RHEL AI 以 InstructLab 开源项目为基础，整合了来自 IBM Research 的开源授权 Granite 大型语言模型，以及 InstructLab 模型对齐工具，通过 LAB 方法形成可引导的 RHEL 镜像，进一步简化服务器部署。

该产品的主要目标是使领域专家能够利用知识和技直接为大型语言模型做出贡献，让领域专家能够更有效地构建人工智能应用程序（例如聊天机器人）。

红帽表示，RHEL AI 正式上线后将通过订阅方式扩充企业支持，提供 Granite B 模型和软件，以及相关 IP。该产品将对企业开发、测试和运行开源生成式 AI 模型提供有力支持，为企业应用提供了全新的动力和便利。

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