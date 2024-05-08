Controlnet作者推新项目IC-Light 能生成符合光照要求的背景

Ctrl-Adapter是一个专门为视频生成设计的Controlnet，旨在为各种图像和视频扩散模型提供丰富的控制功能，并优化视频的时间对齐。这个工具的开发是为了增强现有的图像和视频生成技术，使其能够更好地满足用户的特定需求。随着技术的不断进步，我们可以期待Ctrl-Adapter在未来将有更多的应用场景和进一步的发展。