Controlnet作者推新项目IC-Light 能生成符合光照要求的背景

站长之家（ChinaZ.com）5月8日 消息:Controlnet的作者最近推出了一项名为IC-Light的新技术，这是一款能够操控图像生成时光照效果的AI工具。IC-Light的出现，为图像编辑领域带来了重大突破，特别是在商品图合成等需要精确保持原有主体特征的应用场景中。
项目地址：https://top.aibase.com/tool/ic-light
主要功能:
光照控制:用户可以对图像中的主体进行重新打光，生成与新背景环境光照相匹配的图片。这一特性对于商品图合成尤为重要，因为它能够在不改变商品原有特征的前提下，完美融入新的背景环境。
背景生成:IC-Light支持两种操作模式。第一种是从原图中分离出主体，然后根据提示词生成一个符合光照要求的新背景，同时确保主体在光照效果之外与原图保持一致。
环境光融合:另一种模式允许用户给定一张背景图片和前景主体，C-Light将自动生成环境光，确保背景和前景之间的自然融合。
IC-Light在商品图重绘方面的应用表现出色，不仅能够很好地保持商品的原始ID和细节，还能与新生成的环境光效完美融合。这一技术的进步，为设计师和摄影师提供了强大的工具，使他们能够更高效地完成图像编辑和合成工作。
Controlnet通过IC-Light展示了其在AI图像生成领域的创新能力，为图像编辑和合成带来了新的可能。
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