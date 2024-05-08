京东：今年618从5月31日开始 取消预售现货开卖

站长之家（ChinaZ.com）5月8日 消息:京东正式宣布今年备受期待的618购物节将于5月31日晚8点全面开启。今年的京东618以“简单快乐”为主题，致力于为消费者带来一场“又好又便宜”的购物盛宴。

为了让消费者享受到更多实惠，京东在618期间还将推出一系列主题活动。在5月31日晚8点现货开卖的同时，百亿补贴日活动也将同步上线。而在接下来的6月2日、6月3日和6月8日，京东还将分别推出9.9包邮日、超级直播日和PLUS会员日等主题活动，为消费者带来海量低价好物。

除了丰富的商品选择外，京东618还将通过一系列服务升级，为消费者打造省钱、省时又省心的消费体验。免费上门退换、以旧换新、送装一体、过敏无忧、不爱吃包退等服务将全面升级，让消费者在享受购物乐趣的同时，也能感受到京东的贴心关怀。

值得一提的是，今年京东618还有海量商品支持30天价保。消费者在购买商品后，如发现价格更低，可一键退还差价，享受超长周期的价格保障服务。这一举措无疑为消费者提供了更多保障，让购物变得更加无忧。

自去年初京东推出“春晓计划”以来，京东已经吸引了百万商家加入，为消费者提供了更加丰富的商品选择。而今年的618购物节，京东更是将这一优势发挥到了极致，为消费者带来了更加丰富、实惠的购物体验。

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