三星Medison斥资9270万美元收购AI超声初创公司Sonio

站长之家（ChinaZ.com）5月8日 消息:据国外媒体报道，三星电子旗下医疗器械部门三星Medison周三宣布，将以9270万美元收购总部位于巴黎的法国人工智能初创公司Sonio。该收购旨在为三星在超声成像设备领域注入先进的AI技术。

Sonio成立于2020年，致力于研发用于超声工作流程的人工智能软件。其旗舰产品Sonio Detect利用深度学习算法，实时提高超声扫描图像质量，已获得美国FDA的510（k）认证。该公司的AI助手系统还可帮助妇产科医生评估和记录超声检查结果。

三星Medison表示，Sonio的软件将有助于其为市场带来更优秀的AI驱动成像工作流程解决方案。此次收购完成后，Sonio将继续作为一家独立公司在法国运营，负责产品开发和服务提供。

业内分析认为，这笔交易反映出三星正加大力度拓展医疗AI领域。通过整合Sonio的先进技术，三星Medison有望在产前超声诊断等重点领域实现突破。

Sonio联合创始人兼CEO Cecile Brosset对此次收购表示欢迎。她认为，与三星Medison的合作将创造令人兴奋的增长机遇，有助于加快公司的技术路线图推进，并在全球范围内推广先进的医疗报告和诊断软件。

此前，Sonio已从包括Cross Border Impact Ventures、Elaia等机构募集了2720万美元融资。收购交易有望进一步推动法国AI初创企业在医疗健康领域的创新发展。

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