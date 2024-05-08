新款iPad上架2小时预约人数过万 将于5月15日正式发售

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息:苹果公司今日宣布，其备受瞩目的新款iPad Pro和iPad Air平板电脑已正式推向市场。此次新款iPad Pro凭借其强大的性能和极致的轻薄设计，成为苹果历史上性能最强、厚度最小的iPad产品。

新款iPad于5月8日上午9点在国内各大电商平台正式上架，引发了消费者的热烈关注。据最新数据显示，上架不到2小时，预约购买人数便已超过一万，截至发稿时，预约人数更是突破了两万大关。这一数字不仅展现了消费者对新款iPad的极高期待，也证明了苹果产品在市场上的强大影响力。

此次新款iPad Air国行版的价格也相当具有竞争力，其中11英寸机型起售价为4799元，13英寸机型起售价为6499元。而新款iPad Pro国行版的价格则相对较高，11英寸机型起售价为8999元，13英寸机型起售价为11499元。

尽管价格较高，但考虑到其卓越的性能和独特的设计，这些价格仍然得到了消费者的认可。

新款iPad将于5月9日开启预售，消费者可以在此时间段内提前下单预定。而正式的发售日期则定于5月15日，届时消费者可以前往苹果官网或各大电商平台购买这款令人期待已久的新品。

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