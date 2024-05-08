AI日报：干翻AI PC!苹果M4芯片首发；GoEnhance可生成粘土风格视频；DeepSeek-V2模型已在魔搭社区开源；苹果将添加AI图片擦除功能

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1、干翻AI PC!苹果M4芯片首发 新款iPad Pro顶配超2万

苹果公司在春季新品发布会上展示了最新技术和产品革新，包括配备M4芯片和双层OLED屏幕的新款iPad Pro，以及Apple Pencil Pro和更大尺寸的iPad Air。这次发布会的亮点在于iPad Pro的超薄设计、双层OLED屏幕和强大的M4芯片，以及软件和配件的升级。苹果通过这次升级提升了iPad的生产力，缩小了与Mac电脑的差距，展示了在AI领域的新进展。

【AiBase提要:】 📱 iPad Pro升级亮点: 超薄设计、双层OLED屏幕、强大的M4芯片。 💻 软件升级提升生产力: Final Cut Pro和Logic Pro2更新，增强了iPad Pro的功能。 ✨ M4芯片性能突出: 10核GPU架构、神经网络引擎速度达每秒38万亿次，能效比优秀。

2、GoEnhance推出视频到视频的黏土卡通风格转化

最近，粘土风格的图片在全网风靡，网友们纷纷将多张粘土图片转为粘土风格视频，引起热议。抖音上一则将旅行Vlog处理成黏土风格的视频更是爆红，获得大量赞和转发。GoEnhance推出视频到视频的黏土卡通风格转化，降低了价格20%，受到用户好评。

【AiBase提要：】 🌟 GoEnhance推出黏土卡通风格视频生成功能 🌟 为适应粘土风格，GoEnhance降低视频帧速率，价格也降低20% 🌟 GoEnhance AI可转换视频为多种风格，视觉效果丰富 官网地址:https://top.aibase.com/tool/goenhance-ai 视频效果点此查看：https://www.chinaz.com/2024/0508/1615055.shtml

3、幻方DeepSeek-V2系列模型已在魔搭社区开源

魔搭ModelScope社区宣布，DeepSeek-V2系列模型现已在魔搭ModelScope社区开源。该模型在性能和效率方面表现出色，引入了MLA架构和自研Sparse结构DeepSeekMoE，具有高吞吐量和节约训练成本的优势。用户可以通过魔搭ModelScope社区直接下载模型。

【AiBase提要:】 🚀 DeepSeek-V2系列模型在性能和效率方面表现出色，具有高吞吐量和节约训练成本的优势。 💡 DeepSeek-V2引入了MLA架构和自研Sparse结构DeepSeekMoE，推理的KV Cache节约了93.3%。 🔗 用户可以通过魔搭ModelScope社区直接下载DeepSeek-V2模型，支持128K上下文窗口，性能优异。 详情链接:https://modelscope.cn/models/deepseek-ai/DeepSeek-V2-ChatDeepSeek-V2

4、OpenAI正开发新的AI图像检测工具预测照片是否由DALL-E3生成

OpenAI近日宣布推出新的图像检测分类器，用于检测图像是否由DALL-E AI图像生成器生成，并引入不可见水印技术标记生成内容。他们还开发了溯源方法，使用人工智能确定照片是否由AI生成，并添加耐篡改的水印。工具在检测DALL-E生成图像方面表现良好，但在识别其他AI模型生成内容方面性能较差。OpenAI持续完善图像分类器和音频水印技术，需要用户反馈测试有效性。

【AiBase提要:】 🔍 新的图像检测分类器可预测照片是否由DALL-E3生成，准确率约98%。 🔒 引入不可见水印技术，清晰标记生成内容，包含有关图像所有者和创建方式的信息。 🔬 开发溯源方法，使用人工智能确定照片是否由AI生成，持续完善图像分类器和音频水印技术。

5、苹果将在照片应用中添加AI图片擦除功能

苹果正测试一款AI图片擦除功能，将在macOS15中推出，提供更全面的图片编辑选项。这一功能预计将取代现有的Retouch工具，允许用户从图片中删除特定对象，提升照片应用的实用性。

【AiBase提要:】 📸 苹果正在测试AI图片擦除功能，将在macOS15中推出 🖌️ 功能预计将取代现有的Retouch工具，允许用户删除特定对象 🚀 提升照片应用的实用性，满足用户对图片编辑的高标准需求

6、生成式人工智能岗位需求暴涨超300% 年薪超40万元

生成式人工智能（AIGC）的招聘市场异常火爆，岗位需求同比增长超过三倍，年薪超40万元，吸引了广泛关注。AIGC岗位成为行业内收入最丰厚之一，推动科技领域发展，为求职者提供更多机会。预计随着领域持续发展，AIGC岗位将继续成为热门选择。

【AiBase提要:】 🚀 生成式人工智能（AIGC）招聘市场异常火爆，需求增长超300%，年薪超40万元。 💼 AIGC岗位年薪超50万元，自然语言处理专家、图像算法工程师等成为收入最丰厚职位之一。 💡 AIGC的迅速崛起推动科技领域发展，为求职者提供更多机会，预计AIGC岗位将持续成为热门选择。

7、大模型卷爆数字人：一句话5分钟实现定制，跳舞主持带货都能hold住

本文介绍了百度智能云最新发布的文生数字人技术，通过大模型带来的革新，实现了分钟级定制高质量数字人的制作过程。文章探讨了数字人技术的全面AI化效率和落地能力的提升，以及大模型在数字人领域的关键作用。同时，文章指出大模型带来的应用范式变革，让数字人的应用和商业化迈入新阶段。

【AiBase提要:】 📈 最快 5 分钟打造上岗3D数字人 🔑 大模型可根据需求自动拆解，实现快速设计 💡 百度智能云实现自然语言对话形式的数字人定制 详情：https://www.chinaz.com/2024/0508/1615046.shtml

8、OpenAI加强ChatGPT搜索功能，可能本周发布

OpenAI加强了ChatGPT的搜索功能，使其可以从网络搜索并引用来源，直接竞争Google搜索引擎和Perplexity等AI初创公司。这一举措将为用户提供更全面、自包含的信息检索和任务辅助工具。新功能允许ChatGPT用户提出问题并从各种在线资源中提取信息，包括维基百科、博客文章等。

【AiBase提要:】 ⭐ ChatGPT加强搜索功能，竞争Google和Perplexity ⭐ 新功能允许用户提问并从在线资源中提取信息 ⭐ OpenAI整合搜索功能，提供更全面的信息检索和任务辅助工具

9、Hugging Face开源机器人代码库LeRobot，AI机器人研发迎来新纪元

我对Hugging Face开源机器人代码库LeRobot的举措感到振奋，这标志着AI机器人研发领域迎来了重大利好。通过降低入门门槛和促进资源共享，Hugging Face可能重新定义AI机器人领域，推动社区共同进步。

【AiBase提要:】 ⭐ HuggingFace宣布开源LeRobot，推动AI机器人技术研发。 ⭐ LeRobot是全面平台，可用于共享数据、训练模型。 ⭐ LeRobot适配多种件，降低AI机器人研发门槛。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/lerobotLeRobot

10、OpenAI打造媒体管理工具，让内容创作者可以选择退出AI训练

OpenAI正在开发名为媒体管理（Media Manager）工具，以回应对其数据采集方式的批评，同时保护知识产权和创作者利益。该工具允许内容创作者控制其作品在生成式人工智能训练中的使用，预计在2025年前推出。

【AiBase提要:】 ⭐ OpenAI开发媒体管理工具，让创作者控制作品在AI训练中的使用。 ⭐ 该举措回应对OpenAI数据采集方式的批评，保护知识产权和创作者利益。 ⭐ 其他公司也在构建溯源和选择退出工具，以解决AI模型训练中的知识产权问题。

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