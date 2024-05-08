Agent Hospital：一个先进的虚拟AI医院模拟平台

站长之家（ChinaZ.com）5月8日 消息:Agent Hospital是一个创新的虚拟AI医院平台，它通过模拟医院中的所有真实医疗流程，为医疗教育和临床决策提供了一个高效的训练和研究环境。该平台涵盖了从疾病发生到治疗与康复的整个医疗过程，包括分诊、挂号、咨询、检查、诊断、治疗和随访等关键环节。

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2405.02957

在Agent Hospital的模拟环境中，医生代理能够在极短的时间内完成对大量患者的治疗。具体来说，AI医生代理可以在几天内治疗1万名患者，而这一工作量若由人类医生完成，则需要长达两年的时间。这一效率的提升，为医疗专业人员提供了宝贵的时间和资源，以优化治疗方案和提高医疗服务质量。

该AI医院中的患者、护士和医生均由大型语言模型（LLM）驱动的AI代理扮演，它们能够进行自主交互，从而模拟出与真实医院高度相似的场景和流程。这种模拟不仅有助于提高医疗专业人员的临床技能，同时也为医疗流程的优化提供了实验平台。

Agent Hospital在真实世界的验证中表现出色。在一个真实的MedQA（Medical Question Answering）数据集上进行的测试显示，该平台在呼吸系统疾病上的诊断准确率达到了93.06%，达到了先进水平。这一结果证明了Agent Hospital在提高医疗诊断准确性方面的潜力。

（举报）