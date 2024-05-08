安永报告：AI 引发专业人士对网络安全的担忧

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息:网络安全威胁一直是专业人士最关心的问题，但一份新报告表明，最近的技术进步使这种担忧达到了新的高度。

周一，安永公布了2024年网络安全人类风险调查结果，该调查收集了公共和私营部门1，000名美国雇员关于网络安全意识和实践的见解。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

网络安全在不断发展，攻击者采用新技术，防御者也适应应对新技术。过去一年来，人工智能（AI）的发展推动了网络安全攻击的发展，加速了这场猫鼠游戏的步伐。

研究发现，职业人士意识到了这些变化，85% 的受访者认为人工智能使网络安全攻击变得更加复杂，78% 的受访者表示他们对人工智能在网络攻击中的使用感到担忧。

研究还发现，39% 的员工对负责任地使用人工智能没有信心。员工希望公司采取行动，帮助他们建立使用人工智能工具的信心。

多达91% 的员工希望看到他们的组织更新培训以跟上人工智能的发展步伐。然而，雇主们却没有抓住重点:只有62% 的员工表示，他们的组织已优先对员工进行负责任的人工智能使用教育。

因此，安永报告鼓励组织采取行动，加大力度对员工进行人工智能教育，并确保高管以身作则。

安永网络安全首席技术官丹·梅伦（Dan Mellen）在一份声明中表示:“网络安全培训和高管层领导的关注有助于在组织内形成强大的安全态势。”

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