苹果发布新款iPad Air 国行售价4799元起

站长之家（ChinaZ.com）5月8日 消息:在北京时间5月7日晚上十点的发布会上，苹果公司推出了一系列新款iPad，包括搭载M4芯片的iPad Pro、两种尺寸的iPad Air、Apple Pencil和妙控键盘。这些新产品标志着苹果在性能和设计上的新突破。

新款iPad Pro是此次发布会的焦点，它不仅是苹果性能最强的iPad，也是迄今为止最薄的苹果产品。iPad Pro的起步存储容量提升至256GB，11英寸版本售价999美元起，13英寸售价1299美元起。

iPad Air系列也迎来了更新，首次推出11英寸和13英寸两种尺寸，均配备M2芯片，声称速度提升50%。13英寸iPad Air起售价为799美元，11英寸起售价为599美元。

新款iPad Pro搭载的M4芯片是苹果专为人工智能设计的极强大芯片，内置的神经引擎能够快速处理AI任务，如视频中的主体与背景分离。苹果硬件主管John Ternus强调了M4芯片在推动iPad Pro性能方面的重要性。

苹果还发布了专为iPad Pro设计的新款妙控键盘和Apple Pencil，进一步提升了iPad的生产力和创造力。

苹果首席执行官库克在发布会上表示:“这是iPad自问世以来最重要的一天。”发布会后，苹果股价小幅上涨，市值达到2.8万亿美元。

新款iPad Pro国行版11英寸机型起售价为8999元，13英寸起售价为11499元，将于5月9日上午9点开始接受预订，5月15日正式发售。新款iPad Air国行版11英寸起售价为4799元，13英寸起售价为6499元。

苹果此次发布会展现了其在iPad产品线上的创新和承诺，通过性能和设计的双重提升，再次巩固了其在平板电脑市场的领导地位。

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