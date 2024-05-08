幻方DeepSeek-V2系列模型已在魔搭社区开源

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息:魔搭ModelScope社区宣布，DeepSeek-V2系列模型现已在魔搭ModelScope社区开源。

据悉，幻方公司在5月6日推出了第二代 MoE 模型 DeepSeek-V2，并开源了技术报告和模型权重，该模型引入了 MLA 架构和自研 Sparse 结构 DeepSeekMoE，以236B 总参数、21B 激活，实际部署在8卡 H800机器上，输入吞吐量超过每秒10万 tokens 输出超过每秒5万 tokens。

性能方面，在目前大模型主流榜单中，DeepSeek-V2均表现出色:

中文综合能力（AlignBench）开源模型中最强，与GPT-4-Turbo，文心4.0等闭源模型在评测中处于同一梯队

英文综合能力（MT-Bench）与最强的开源模型LLaMA3-70B同处第一梯队，超过最强MoE开源模型Mixtral8x22B

知识、数学、推理、编程等榜单结果也位居前列

支持128K上下文窗口

和DeepSeek67B相比，DeepSeek-V2节约了42.5%训练成本，推理的KV Cache节约了93.3%，最大吞吐是之前的576%。

DeepSeek-V2的推理代码和模型下载链接已经在魔搭 ModelScope 社区开源，用户可以通过该平台直接下载模型。

项目地址：

DeepSeek-V2-Chat:

https://modelscope.cn/models/deepseek-ai/DeepSeek-V2-Chat

DeepSeek-V2:

https://modelscope.cn/models/deepseek-ai/DeepSeek-V2

（举报）