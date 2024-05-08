OpenAI 与《People》出版商 Dotdash Meredith 达成合作

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息:OpenAI 正在与另一家出版商合作，以授权获得培训数据。People和Better Homes & Gardens等品牌的所有者 Dotdash Meredith将向 OpenAI 授权其内容来训练ChatGPT，而出版商将使用 AI 公司的模型来增强其内部广告定位工具。

ChatGPT 将显示 Dotdash Meredith 出版物的内容和链接。它还为 OpenAI 提供来自可信出版物的完全授权的培训材料。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

在该公司因涉嫌未经许可将内容用于培训目的而陷入困境之后，这是一个可喜的变化。《纽约时报》和奥尔登资本集团（《芝加哥论坛报》、《纽约每日新闻》和《奥兰多前哨报》的所有者）已起诉 ChatGPT 开发商，指控其未经许可使用其内容。喜剧演员莎拉·西尔弗曼和一名散布阴谋的汽车推销员（后者出于不同的原因）也有过这样的经历。

Dotdash Meredith 首席执行官尼尔·沃格尔 （Neil Vogel） 在一份新闻稿中写道:“我们并不羞于承认人工智能平台应该向出版商支付内容费用，并且内容必须适当归属。” “这笔交易证明了 OpenAI 在与创作者和出版商合作并确保未来健康的互联网这两个方面所做的伟大工作。”

在 Dotdash Meredith 交易之前，OpenAI与英国《金融时报》达成协议。该报首席执行官约翰·里丁（John Ridding）上个月在一份声明中表示:“人工智能平台向出版商支付使用其材料的费用，这当然是正确的。”

Dotdash Meredith 还拥有Investopedia、Food & Wine 、InStyle和Verywell，将使用 OpenAI 的模型来增强其 D/Cipher 广告定位工具。该出版商表示，其广告系统“根据消费内容的上下文将广告商直接与消费者联系起来，而不使用 cookie 等个人标识符。”

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