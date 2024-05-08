苹果将在照片应用中添加AI图片擦除功能 将在WWDC2024上公布上线时间

站长之家（ChinaZ.com）5月8日 消息:据悉，苹果正在测试一个增强版的“照片”应用程序，该程序将利用生成式人工智能技术来编辑图片。在macOS15的预发布版本中，这一新功能被称为“Clean Up”，即 AI 图片擦除功能。它将被集成在照片应用程序的编辑菜单中，与照片剪裁、添加滤镜等功能一起放在照片编辑页面中。预览版和上线时间将在6月举行的 WWDC2024中公布。

“Clean Up”功能预计将取代现有的Retouch工具，提供更全面的图片编辑选项，并允许用户从图片中删除特定对象。用户可以使用画笔工具选择照片中的区域，以从图像中移除不想要的对象。在内部测试版本中，用户还可以调整画笔的大小，以便更精确地去除或编辑照片中的细小或大面积内容。

值得注意的是，苹果官网最近更新了“起飞吧”页面的LOGO，允许用户通过鼠标擦除部分或全部标志。这一变化被看作是为了宣传新一代Apple Pencil，同时也可能是在为即将到来的编辑功能做铺垫。

若该AI编辑功能正式推出，它将极大地提升“照片”应用的实用性，使其能够更好地满足用户对图片编辑的高标准需求。这不仅将增强苹果设备在图像处理方面的能力，也可能对现有的图像编辑软件市场产生影响。

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