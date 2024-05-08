华为官宣夏季全场景新品发布会： 5 月 15 日举行

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日 消息:华为今日正式官宣，将于5月15日14:30举行盛大的夏季全场景新品发布会。在此之前，华为已经在迪拜的全球创新产品发布会上提前预热，多款备受瞩目的新品已纷纷亮相。

据悉，本次发布会将涵盖智能手表、平板电脑、笔记本电脑等多款新品。华为Watch Fit3智能手表、华为MateBook14笔记本2024款、华为MatePad11.5英寸S平板电脑以及华为FreeBuds6i真无线蓝牙耳机等均已在全球创新产品发布会上提前发布，预计将在夏季全场景新品发布会上同步亮相。

其中，华为MateBook142024款笔记本备受瞩目。这款笔记本搭载了英特尔酷睿Ultra5125H/Ultra7155H处理器，配备了一块14.2英寸2.8K120Hz OLED触控手写屏。海外售价从1099欧元（约合8525元人民币）起，充分展示了华为在高端笔记本市场的实力。

华为MatePad11.5英寸S平板电脑同样不容小觑。这款平板提供了柔光护眼屏版，售价从399欧元（约合3097元人民币）起。柔光屏版获得了多项权威认证，包括莱茵无反射认证、SGS低视觉疲劳认证、莱茵低蓝光认证及莱茵无频闪认证。内置8800mAh电池并支持22.5W快充，配备1300万像素后摄和800万像素前摄，支持星闪技术，为用户带来更加出色的使用体验。

其他新品的海外售价也已公布:华为Watch Fit3起售价为159.99欧元（约合1241元人民币），华为FreeBuds6i起售价为99欧元(约合768元人民币)。

敬请期待5月15日的华为夏季全场景新品发布会，届时将为您带来更多精彩的新品发布和详细介绍。

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