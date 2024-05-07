苹果发布新款iPad Air和iPad Pro 分别搭载M2和M4芯片

划重点: ⭐️ 苹果发布新款 iPad Air 和 iPad Pro，分别搭载 M2和 M4芯片 ⭐️ 新款 iPad Air11英寸起售价599美元，13英寸起售价799美元 ⭐️ 妙控键盘更轻更薄，Apple Pencil Pro 功能升级

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:果公司举办了春季新品发布特别活动。CEO 库克首先登场，宣布这次更新的重点是 iPad 系列。随后，苹果发布了新款 iPad Air 和 iPad Pro，分别搭载了 M2和 M4芯片。

新款 iPad Air 首次推出双尺寸，分别提供了11英寸、13英寸。iPad Air6核心搭载苹果M2芯片，配备8核中央处理器（包括4颗高性能核心和4颗高能效核心）以及10核图形处理器。起步内存升级为128GB，共提供128GB、256GB、512GB、1TB 四种存储组合。11英寸起售价为599美元，13英寸起售价为799美元。

新款 iPad Pro 配备了 Tandem Oled 屏幕，搭载了性能更强大的 M4芯片，M4采用3nm工艺打造，配备10核心CPU，拥有4个性能核心6个能效核心，CPU性能比M2提升50%。新iPad Pro比之前配备M2的iPad Pro快4倍。新iPad Pro提供256G、512G、1T以及2T储存空间可选，11英寸8999元起售、13英寸11499元起售。

此外，妙控键盘也进行了升级，更轻更薄，为用户带来更加便捷的操作体验。Apple Pencil Pro 也进行了功能升级，为用户提供更多创意和便利。

这次苹果发布的新款 iPad Air 和 iPad Pro 在性能和功能上都有所提升，价格相对较为实惠，适合更多用户选择。新款产品的发布将进一步丰富苹果的产品线，满足用户不同需求，也展示了苹果在技术创新方面的领先地位。

（举报）