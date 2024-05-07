法拉第未来：董事会并未考虑任命贾跃亭为联席 CEO

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:近日，法拉第未来在其官方声明中明确指出，公司董事会目前并未考虑任命贾跃亭为公司联席CEO的提议。这一声明与贾跃亭此前发布的个人视频声明形成了鲜明对比。

在早前的视频中，法拉第未来的创始人兼CPUO（首席产品和用户官）贾跃亭表示，他正在考虑与Matthias Aydt共同出任公司的联席CEO。此外，他还宣布将启动个人IP的商业化运作，旨在筹集资金以支持公司的造车计划。他强调，将与公司管理团队一起，采取一切可行措施，包括正在进行的融资活动，来保持公司的合规上市地位，保卫法拉第未来的上市资格。

然而，法拉第未来的最新声明却对贾跃亭的这一提议进行了明确澄清。公司表示，董事会并未计划任命贾跃亭为联席CEO，且将继续按照既定计划推动公司的业务发展。

值得注意的是，法拉第未来近期确实面临了不小的挑战。就在上周，公司收到了纳斯达克的退市意见函，面临着巨大的退市风险。为了应对这一危机，法拉第未来已于5月1日向纳斯达克提交了申诉，希望通过整改和合规措施来维持其上市资格。

贾跃亭在视频中也承认，导致这一危机的直接原因是资金问题，而根本原因则是信心和信任问题。他呼吁投资者和合作伙伴继续支持法拉第未来，共同应对当前的挑战。

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