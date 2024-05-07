周鸿祎试驾飞行汽车无法起飞：试飞手续未能及时完成

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:近日，小鹏汇天携带两款备受瞩目的飞行汽车参展了由360集团创始人周鸿祎举办的车展。原本，这些飞行汽车计划在车展上进行直播试驾，向公众展示其独特魅力。

然而，由于小鹏汇天在试飞手续上未能及时完成，原定的飞行汽车试驾活动被迫取消，这无疑给此次车展增添了一丝遗憾。

在车展的讨论环节中，小鹏汇天的创始人兼总裁赵德力针对低空飞行器的安全性问题，提出了一个引人深思的观点。他强调，纯无人驾驶的低空飞行器在通信链路受到干扰时，可能会陷入无法正常工作的困境，从而对飞行安全构成威胁。

对此，网络安全领域的专家周鸿祎表达了深深的担忧。他特别提到了地面控制飞行器的安全性问题，尤其是它们可能面临的黑客攻击风险。周鸿祎深知，在没有飞行员直接控制的情况下，一旦飞行器遭受网络攻击，后果将不堪设想。

因此，周鸿祎表达了与小鹏汇天在安全领域进行深入合作的愿望。他希望通过双方的共同努力，为飞行汽车和无人机等低空飞行器提供更加坚实的网络安全保障。

最后，周鸿祎强调了网络安全在当前无人机和智能驾驶领域的重要性，以及这些技术所面临的潜在风险。他呼吁业界和公众共同关注这一问题，共同为构建一个安全、可靠的智能出行环境而努力。

（举报）