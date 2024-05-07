B站大型纪录片但AI版来了 网友纷纷整活

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:近日，B站官方发起了一项名为“AI故事创作大赛”的挑战赛，鼓励广大网友利用AI技术辅助生成具有大型纪录片风格的短视频。这一活动迅速吸引了大量网友的参与和关注。

5月1日，UP主“噜咪啦官方”分享了一部名为“大型纪录片之国产薯片”的视频作品，该作品在B站官方话题#AI故事创作大赛视频推荐下，播放量超过110万，点赞数更是高达20万。这部作品的成功，充分展示了AI技术在创意创作中的巨大潜力。

据了解，B站在其官方活动页面上提供了便捷的AI工具，用户只需在B站首页点击“+”，进入AI玩法界面，再点击使用“AI故事”，上传素材后即可一键生成具有《大型纪录片》风格的视频。这一功能的推出，极大地降低了创作门槛，让更多非专业创作者能够轻松尝试AI创作。

截至目前，话题#AI故事大型纪录片#的浏览量已超过2100万。网友们纷纷借助B站的AI工具，围绕热门话题、热点事件等进行创作，以伪纪录片的形式输出各种无厘头的观点，为观众带来了欢乐与思考。

此外，为了激发创作热情，提高用户活跃度，各大平台也陆续推出了类似的运营活动，如举办AI视频大赛、评选优秀AI绘画作品并给予奖励等。这些活动的举办，无疑将进一步推动AI技术在创意创作领域的应用和发展。

随着越来越多的创作者参与到AI故事挑战赛等活动中，AIGC（人工智能生成内容）产品的传播范围和受众群体将不断扩大。我们有理由相信，AI技术将在未来的创意产业中扮演越来越重要的角色，为人类带来更多惊喜和创新。

（举报）