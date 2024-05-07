五音不全但神曲很多？Suno AI助力博主街头随机采访创作情歌

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:随着AI技术的不断进步，海外博主“Alasdair Mann”利用AI音乐工具Suno AI为路人即兴创作音乐，让更多人体验到了AI的乐趣。这一创新的尝试不仅在社交媒体上引起了广泛关注，还为AI音乐创作潮流增添了新的活力。

在最近的一次街头采访中，“Alasdair Mann”随机选择了两名路人，询问了他们的基本信息和相识相爱的过程。随后，他将这些信息作为关键词输入到Suno AI中，由AI工具创作出了一首专属的情歌。这首情歌从填词到作曲完全由Suno AI独立完成，没有任何人工修改。

这段视频在X平台上迅速走红，吸引了近万次的浏览量。网友们在评论区纷纷表示:“太酷了，感觉很多博主会模仿这么做。”这种新颖的AI音乐创作方式，不仅让参与的路人感受到了AI的魅力，也让更多网友对AI音乐产生了浓厚的兴趣。

Suno AI的火爆引发了一场AI音乐创作的热潮。与自行产出一首AI神曲相比，Alasdair的随机街采提供了一种新的互动玩法，让更多普通人能够在线体验到AI创作的乐趣。这种创新的娱乐方式，不仅让AI音乐工具在广大用户中传播开来，还激发了更多人加入AI创作的队伍。

从Midjourney、Runway到Suno，越来越多的生成式AI工具不再仅仅作为生产力工具受到关注。它们在用户的娱乐社交活动中得到了创造性的应用，吸引了更多人参与到AI创作中来，实现了爆炸式的传播。这无疑为AI技术在音乐领域的发展开辟了新的道路，让我们对未来的音乐创作充满了期待。

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