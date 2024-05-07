谷歌推出由 Gemini 驱动的网络安全产品 强化网络钓鱼防御

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:在RSA大会上，Google宣布了一项重要的产品更新:Google Threat Intelligence，这是一款结合了Mandiant专业知识、VirusTotal社区资源以及Google全球设备和电子邮件情报的全新威胁情报解决方案。该产品旨在帮助企业更快地获得威胁洞察，并有效保护自己免受网络威胁。

识别和防御网络钓鱼攻击:Google Threat Intelligence利用其庞大的电子邮件监控网络，可以检测并阻止恶意邮件的传播。若用户不慎点击了可疑链接或下载了恶意文件，系统将立即发出警报，协助安全团队迅速响应。

检测复杂恶意软件:借助Gemini工具，企业可以将不明代码上传进行AI分析，生成详细的情报报告。结合VirusTotal的全球数据和Mandiant的专业知识，系统能够识别恶意软件的类型和攻击目的，提供具体的威胁指标（IoCs）。

对抗高级持续性威胁（APT）:汇总全球Mandiant团队的经验，识别APT组织的攻击战术、技术与程序(TTPs)。安全团队可以利用这些情报了解攻击的细节，并制定有效的应对策略。

广泛威胁覆盖:Google的设备和电子邮件网络覆盖全球，每天阻止1亿次网络钓鱼攻击，为威胁情报提供庞大的数据基础。

Mandiant的专业知识:Mandiant的专家团队提供前线威胁调查和人类监控的威胁情报，帮助企业应对全球威胁。

VirusTotal的社区情报:众包数据和数据比对可以迅速识别最新的攻击模式。

AI驱动的Gemini工具:提供恶意代码分析，实体提取工具，以及长上下文窗口，帮助企业更快发现潜在威胁。

威胁分析与管理:实时监控外部威胁，管理攻击面，并保护企业的数字资产。

深度的威胁情报报告:提供威胁简报与建议，支持企业安全团队的优先应对方案。

Google Threat Intelligence的API定价为每百万tokens输入1元、输出2元，价格具有竞争力，鼓励企业使用。

详情:https://cloud.google.com/blog/products/identity-security/introducing-google-threat-intelligence-actionable-threat-intelligence-at-google-scale-at-rsa

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