英伟达在印度招聘 AI 工程师

划重点: - 🌟 NVIDIA 正在印度招聘经验丰富的 AI 工程师，加入其合作伙伴公司。 - 🎓 该职位要求具有工程学位（BE/B.Tech/MS/MTech），优先考虑计算机科学 / 信息技术 / 电气 / 电子或等同专业。 - 💡 NVIDIA 正在寻找具有深度学习、自然语言处理和机器学习经验的候选人，熟练使用 Python、PyTorch 和 TensorFlow 编码。

站长之家(ChinaZ.com) 5月7日 消息:NVIDIA 正在印度招聘经验丰富的 AI 工程师，加入其合作伙伴公司。被选中的候选人将作为员工加入 NVIDIA 合作伙伴网络，负责推动 NVIDIA 技术的采用，并在数据中心、边缘和云部署领域获取创新设计。

这些位基于班加罗尔和新德里，专注于深度学习解决方案架构师职位。该职位要求具有工程学位（BE/B.Tech/MS/MTech），优先考虑计算机科学 / 信息技术 / 电气 / 电子或等同专业。候选人必须对自然语言处理、深度学习和机器学习有全面理解和实践经验，有 LLM、生成 AI 和 RAG 工作流的经验佳。

熟练使用 Python、PyTorch 和 TensorFlow 进行编码是必要的，有 C++ 和 CUDA 经验者会有额外加分。候选人还应具备与相关软件架构和框架的深入理解，以及有效的沟通和表达能力，并能在动态环境中进行多任务处理。

公司寻求具有2-5编写 Python、PyTorch、TensorFlow 代码的成功案例的候选人。具有与 NVIDIA 软件平台和 GPU 开发经验、熟悉 Docker / 容器、Kubernetes 和数据中心部署等 MLOps 技术的知识的候选人尤为出色。

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