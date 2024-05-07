AI日报：白菜价！DeepSeek发布V2模型；零一万物发布最懂打工人的AI特助；ChatGPT.COM域名启用；全国首例“AI外挂”案公开宣判

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1、DeepSeek发布V2模型 GPT-4的性能白菜的价格

DeepSeek发布了第二代MoE模型DeepSeek-V2，在性能和成本效益上表现出色，与闭源模型竞争力强。该模型采用了创新的MLA架构和Sparse结构，显著降低计算量并提高性能。API定价极具竞争力，免费商用。

2、ChatGPT.COM 域名启用 其搜索产品预计本周上线

作为人工智能领域的先行者，OpenAI正式启用ChatGPT.COM域名，预示着其即将推出基于ChatGPT的搜索引擎。这一举动引发了市场的高度期待和兴趣，许多人都在密切关注OpenAI的下一步动向。尽管官方尚未确认消息，但若该搜索引擎发布，将为用户带来更自然、更准确的搜索体验。

【AiBase提要:】 🚀 OpenAI启用ChatGPT.COM域名，预示即将推出基于ChatGPT的搜索引擎。 💡 搜索引擎可能利用ChatGPT的先进语言模型技术，提供更自然、更准确的搜索体验。 🔍 市场对ChatGPT搜索引擎表现出高度期待，或成为谷歌的潜在竞争对手。 详情链接:https://chat.openai.com

3、OpenAI与Stack Overflow合作，提升ChatGPT编程能力

OpenAI与Stack Overflow达成技术合作，将Stack Overflow的编程问答数据集集成到ChatGPT中，提升了20%的编程能力。这一合作将显著提升ChatGPT在编程领域的问答能力，为开发者提供更好的支持和帮助。人工智能与开发者社区的深度融合，为AI技术在编程领域带来新的可能性。

【AiBase提要:】 🔍 ChatGPT利用Overflow API提供的编程答案，提升了20%的编程能力。 💡 Stack Overflow首席执行官表示，合作将显著提升ChatGPT在编程领域的问答能力。 🚀 通过与OpenAI的合作，Stack Overflow希望进一步提升ChatGPT在编程领域的问答能力，为开发者提供更加高效、准确的编程支持。

4、微软迈入AI大模型竞赛，推出MAI-1挑战谷歌与OpenAI

微软正式推出全新AI大模型「MAI-1」，加入谷歌和OpenAI等科技巨头的竞争，展示其在AI领域的投入和技术实力。MAI-1项目由Mustafa Suleyman领导，预计将带来深刻影响。微软以巨额收购Inflection知识产权并成立Microsoft AI部门，标志着其在AI领域的重要一步。MAI-1有望在多个领域发挥重要作用，展示未来AI应用潜力。

【AiBase提要:】 🚀 微软推出MAI-1，挑战谷歌和OpenAI，展示在AI领域的投入和技术实力。 💡 MAI-1项目由Mustafa Suleyman领导，预计将带来深刻影响。 💰 微软收购Inflection知识产权并成立Microsoft AI部门，展示在AI领域的重要一步。

5、零一万物发布一站式 AI 工作平台“万知”

万知是一款为中国人身定制的一站式 AI 工作平台，提供个人特助服务，帮助用户提升工作效率。AI 技术在职场生态中的应用越来越受到重视，万知的推出将为用户提供更便捷高效的工作体验。

【AiBase提要:】 🚀 万知是一款为中国人身定制的一站式 AI 工作平台，提供个人特助服务。 💡 万知提供了三大 AI 秘技: 知识问答、文档阅读和 PPT 生成，帮助用户完成工作任务。 💻 AI 能够秒速读取5000页文档，快速生成 PPT，并支持手机和 PC 端之间的接力修改。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/wanzhi

6、全国首例“AI外挂”案公开宣判 被告人非法获利 629 万余元

这篇文章报道了全国首例涉及“AI外挂”案件的宣判结果，被告人因非法获利被判有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。案件揭示了AI外挂在游戏领域的破坏性，引发社会广泛关注。

【AiBase提要:】 🔍 被告人因提供“AI外挂”被判有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。 💰 被告人非法获利共计629万余元，支付给程序制作者的费用高达数十万。 ⚖️ “AI外挂”程序被认定为破坏性程序，对多款游戏进行未授权操作，干扰游戏正常环境。

7、B站UP主“红桃没有6”使用AI技术重新配音《甄嬛传》片段

B站UP主“红桃没有6”通过AI技术重新配音《甄嬛传》片段，利用谷歌机器翻译20次创造全新对话，引发广泛讨论和好评。AI配音音色、语速、语气与原片高度相似，使用SoVITS技术实现人物音色克隆。AI语音生成技术快速发展，为影视剧二次创作提供更多可能性，让虚拟声音受众更广泛。

【AiBase提要:】 🎭 B站UP主“红桃没有6”通过AI技术重新配音《甄嬛传》片段，创造全新对话内容。 🔁 使用谷歌机器翻译20次，创造出全新的对话内容，引发广泛讨论和好评。 📢 AI配音音色、语速、语气与原片高度相似，使用SoVITS技术实现人物音色克隆。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/gpt-sovits

8、智谱AI研发国产文生视频模型对标Sora 最快年内发布

智谱 AI 是国内一家估值过200亿的 AI 大模型独角兽公司，致力于研发高质量文生视频模型，预计最快年内发布。公司已推出多个大模型产品，在多个领域有超过2000家生态合作伙伴和超过1000个大模型规模化应用。智谱 AI 的目标是实现超过人类水平的超级认知智能，确保模型安全、可控。

【AiBase提要】 ⭐️ 智谱AI成立于 2019 年，是国内估值过 200 亿的AI大模型独角兽公司。 ⭐️ 文生视频模型研发重点在技术路线选择和训练高质量视频素材语料。 ⭐️ 目标是实现超过人类水平的认知智能，确保模型安全、可控。

9、实时语音变换器Supertone Shift 可将实时变化直播说话声音

Supertone Shift是一款创新的实时语音变换技术产品，为虚拟主播、内容创作者、游戏玩家提供强大支持。用户可以即时切换到任选声音，调整声音参数定制个性化声音。技术优势包括世界最低延迟和高质量的语音转换效果。

【AiBase提要：】 ⭐ 支持用户即刻切换到选择的声音，进行实时语音变换。 ⭐ 提供专业团队策划的高质量声音库，定期更新以满足用户需求。 ⭐ 用户可以调整音调、音调动态混响等多个参数，定制个性化声音，但目前不支持中文 官网：https://top.aibase.com/tool/supertone-shift

10、Opera的AI助手现在可以总结Android上的网页

Opera的浏览器内人工智能产品Aria现在具备了一个新功能，可以帮助用户快速总结基于文本的网页内容。用户可以通过在Opera Android浏览器中点击右上角的三个点，然后选择Aria图标旁边的“摘要”选项来使用这一新功能。Aria是去年推出的产品，具有类似聊天机器人的界面，可以回答问题，是在网络上搜索答案的一个替代方案。

【AiBase提要：】 👉 Aria现在具备新功能，可帮用户快速总结文本网页内容。 👉 人工智能驱动的网页摘要工具，快速浓缩新闻、博客、论文。 👉 用户通过Opera Android浏览器使用，可登陆Opera账户或注册新账户。

11、苹果的“ACDC 项目”正在为数据中心开发人工智能芯片

苹果公司正研发一款可在数据中心伺服器上运行人工智能软件的晶片，代号为“Project ACDC”，旨在在AI领域取得竞争优势。苹果将在全球开发者大会发布更多AI产品和消息，拥有客制化晶片经验，有望在AI领域获得关键优势。

【AiBase提要:】 🍏 苹果公司研发“Project ACDC”晶片，专注于AI推论执行。 💡 多家科技巨头研发AI伺服器晶片，苹果有望摆脱NVIDIA控制，取得关键优势。 🔮 苹果最新M系列晶片能在伺服器中执行部分AI功能，展示强大晶片实力。

12、Logo Diffusion：用AI几秒钟就能快速生成4个logo

Logo Diffusion是一款革命性的AI平台，利用人工智能技术让用户在几秒钟内轻松创建独特且定制化的Logo标志。它不仅提供文本到Logo、Logo到Logo、草图到Logo等功能，还支持2D到3D和图像到2D转换，让用户无需专业设计软件即可完成专业Logo设计。Logo Diffusion V3更进一步提升了AI设计能力，为用户带来全新的设计体验。

【AiBase提要:】 🎨 Logo Diffusion是AI平台，可快速生成多达四个Logo设计选项。 🔄 支持用户重新描述设计想法，实现Logo的重新设计和变更。 ✨ 提供2D到3D和图像到2D转换功能，让用户创新Logo设计。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/logo-diffusion

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