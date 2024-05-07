巴菲特警告:AI 就像核武器一样危险

划重点: - 💡 巴菲特在股东大会上警告人工智能潜在危险性，将其比作核武器释放的 “神灯”。 - 💡 人工智能已经在各行各业引起变革，但也存在滥用风险，引发犯罪和社会问题。 - 💡 全球企业领袖和学者纷纷警示人工智能可能带来的 “灭绝” 风险，呼吁采取措施防范危险。

站长之家（ChinaZ.com）5月7日 消息:在最近的股东大会上，93岁的伯克希尔 - 哈撒韦公司联合创始人、董事长兼首席执行官沃伦・巴菲特发出了对人工智能潜在危险的警告。他将人工智能比作释放的 “神灯”，就像核武器一样危险。

巴菲特承认自己对人工智能技术了解有限，但他担心其潜在后果。他还提到，最近有人利用人工智能工具复制了他的形象和声音，且非常逼真，甚至可以欺骗他的家人。巴菲特表示，这种深度伪造技术可能会导致更多的诈骗行为。

巴菲特提到，伯克希尔 - 哈撒韦公司已开始在业务中使用一些人工智能技术，以提高员工效率。然而，人工智能也可能导致一定程度的劳动力置换，尽管也可能创造其他机会。他承认人工智能技术有巨大的潜力，但也存在巨大的危害。目前，全球近40% 的就业可能会受到人工智能的影响，各行各业已经感受到了其影响。

除巴菲特外，摩根大通首席执行官杰米・戴蒙也在股东信中表示，人工智能可能会对商业、经济和社会产生重大影响。他指出，人工智能的兴起也伴随着风险，一些不法分子利用人工智能进行黑客入侵，窃取财产和知识产权，甚至造成破坏。此外，调查显示，42% 的首席执行官认为，人工智能可能在未来五到十年内对人类造成灭绝性威胁。

此外，一些 AI 行业领袖、者甚至一些名人也警示人工智能可能带来的 “灭绝” 风险，并呼吁采取措施防范危险。他们认为，与大流行病和核战争等社会规模风险一样，减轻人工智能可能带来的灭风险应成为全球优先事项。在 AI 产品方面，根据功能特点分类总结出产品特色功能亮点可能是一个好的角度来展开报道。

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